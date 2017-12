Alina Pușcaș, sexy și naturală în Croația

Prezentatoarea TV și cântăreața Alina Pușcaș s-a întors dintr-o vacanță de vis în Croația. A fost una dintre cele mai frumoase vacanţe ale vedetei, lucru care se vede foarte bine din fotografiile pe care le-a realizat. Alina Puşcaş a fost într-o formă fizică de zile mari şi a arătat mai bine ca niciodată. În costum de baie, prezentatoarea de televiziune este impecabilă, formele ei aproape perfecte ieşind foarte bine în evidenţă. Frumoasa vedetă a profitat din plin de vacanţă, s-a relaxat, s-a plimbat cu bicicleta și cu catamaranul, a făcut drumeţii, a descoperit peisaje de poveste şi s-a bucurat ca un copil de fiecare clipă.

„A fost o vacanţă foarte relaxantă, am citit trei cărţi... culmea, toate de dragoste, am făcut multă plajă, am mâncat mult peşte, am făcut multe fotografii, am navigat, am dansat, am gătit, am dormit cinci seri pe punte, ca să pot admira în liniște stelele și luna, am avut parte și de o zi de furtună ceva mai agresivă, am hrănit lebedele din golfuri... A fost o vacanţă memorabilă!”, a declarat Alina Puşcaş.