Alina Rîpanu şi Alexandru Stan au câştigat Crosul 1 Decembrie

Aproximativ 350 de participanţi au luat startul, sâmbătă, din faţa Statuii Victoria, la cea de-a 13-a ediţie a Crosului 1 Decembrie. S-a alergat pe traseul Strada Traian - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - str. Mircea Cel Bătrîn - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis (în faţa Liceului Internaţional), iar la final primii 250 clasaţi au fost recompensaţi de organizatori cu tricouri personalizate cu acest eveniment. În competiţia feminină s-a impus Alina Rîpanu (31 ani), sportivă care are în palmares şi un loc 6 cu ştafeta de 4x400 m a României la Jocurile Olimpice de la Atena. Pe locul secund s-a situat o atletă legitimată la LPS “Nicolae Rotaru”, Nicoleta Zăvelcă, în vârstă de numai 16 ani. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat o sportivă cu prezenţe constante la acest eveniment, Elena Urîtu (22 ani). La băieţi, primul a trecut linia de sosire Alexandru Stan (17 ani, LPS “Nicolae Rotaru”), urmat de Răzvan Nicola (Facultatea de Drept, 22 ani) şi Alexandru Călin (LPS “Nicolae Rotaru”, 17 ani).

„Mă simt foarte bine, având în vedere că a fost o probă de trei mii de metri. A fost foarte greu, mulţi participanţi”, a declarat Alexandru Stan. „A fost o ediţie reuşită. Chiar dacă a fost a 13-a ediţie, nu a fost una cu ghinion. Chiar dacă problemele financiare ne-au restricţionat puţin şi nu am mai putut oferi tricouri tuturor participanţilor, am stimulat performanţa şi am oferit tricouri primilor clasaţi”, a afirmat la final directorul adjunct al DJST, Mihai Orzan. Câştigătorii, atât în proba feminină cât şi în cea masculină, au fost recompensaţi cu câte 150 de lei, locul 2 cu 100 de lei, iar locul 3 cu 75 de lei. Locurile 4-6 au primit câte 50 de lei. Primilor clasaţi li s-au oferit şi cupe şi diplome de participare. Au existat şi premii speciale oferite persoanelor cu handicap, Ion Lefcenco, Alexandru Cristian şi Ion Gembăşanu, dar şi pentru cea mai în vârstă participantă, Veronica Negreanu, în vârstă de 82 de ani.

Evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, în colaborare cu DJST Constanţa, Prefectura Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratul Şcolar Constanţa, Poliţia Rutieră Constanţa şi Şcoala Gimnazială Spectrum Constanţa.