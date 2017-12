Deşi, în ultima perioadă, Alina Sorescu a intrat într-un con de umbră, cîntăreaţa nu a pierdut timpul. Chiar dacă nu a mai avut apariţii TV sau un clip nou, artista are în continuare o mulţime de concerte în toată ţara. "Sînt fericită că acum sînt în vacanţă şi îmi dedic tot timpul muzicii. Am concerte în toată ţara, planificate cu mult timp înainte. Pe litoral nu am foarte multe, nu voi sta toată vara la mare, dar cînd sînt acolo, am un program extrem de încărcat, cînt peste tot", a declarat Alina. Pentru sfîrşitul anului, artista şi-a programat lansarea celui de-al şaselea album din cariera sa muzicală. Nu vor exista schimbări majore din punctul de vedere al stilului sau al look-ului, Alina fiind o fire mai conservatoare. "Nu vor exista schimbări majore, eu sînt conservatoare şi consecventă, nu vreau să par ceva ce nu sînt. Nu-mi place să apelez la artificii, pentru faţadă, să ofer publicului o imagine falsă. Nu am cum să devin peste noapte, oamenii s-au obişnuit cu mine aşa cum sînt eu, naturală, şi aşa voi rămîne", a mărturisit artista.

Alina Sorescu este, într-adevăr, o artistă care ştie ce vrea şi consecventă în ceea ce-şi propune. Dacă alte vedete apelează la... popularitatea pe care o au, pentru a se degreva de îndatoririle şcolare, Alina învaţă “pe bune“. "Anul acesta a fost mai dificil, a trebuit să mă împart între muzică şi facultate, mai ales că am fost în primul an. Studiez Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti şi Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative. Mi-am dorit să pornesc cu dreptul şi să demonstrez tuturor că pot să primesc note mari, fără să mă folosesc de faptul că eu sînt Alina pe care o văd oamenii la TV. De fapt, mi-am dorit să arăt că nu sînt la fel ca ceilalţi, că nu mă folosesc de nimic pentru a obţine note de 9 şi 10", a mai spus artista. Se poate spune că, la doar 20 de ani, talentata interpretă a ajuns să... "dea lecţii" multor “artişti“ din peisajul muzical autohton, atît prin faptul că a ajuns la cel de-al şaselea material discografic, cît şi prin faptul că urmează cursurile a două facultăţi nu tocmai simple.