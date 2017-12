Alinare pentru bolnavii de la Ortopedie

Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost, ieri, vizitată de colindători. „Ne-am dorit să împărtăşim din ceea ce trăim noi şi celorlalţi, fie celor aflaţi în suferinţă, respectiv pacienţilor, fie celor care au grijă de ei, medici şi asistente medicale. Naşterea Domnului este prilej de bucurie, iar noi am vrut să transmitem această bucurie prin cântec, am vrut să-i introducem în atmosfera de Crăciun”, a spus Dorel Avram Stângaciu, absolvent al Facultăţii de Teologie, masterand. Colindele au răsunat în Clinică, atât cadrele medicale, cât şi bolnavii fiind încântaţi de cântările tradiţionale. „Mi se pare un lucru foarte frumos, plăcut, şi pentru personal, şi pentru pacienţi. Este o alinare pentru cei care poate nu vor ajunge acasă de Crăciun”, a spus şeful Clinicii, dr. Alexandru Şerban. Este pentru al doilea an consecutiv când pacienţii de la Ortopedie sunt colindaţi, când Clinica „îmbracă” straie de sărbătoare. „Pentru noi a devenit deja o tradiţie, considerăm că suntem deja o familie. Vrem să aducem şi bolnavilor spiritul sărbătorilor de iarnă, pentru că ei nu au cum să simtă acest lucru dacă sunt aici, pe patul de spital”, a spus, la rândul său, asistenta-şefă a Clinicii, Violeta Cizmaşu. Bolnavii au rămas plăcut surprinşi de iniţiativa cadrelor medicale de a primi colindători în spital. „Au cântat foarte frumos colinde pe care nu le-am mai auzit. Felicitări celor care au avut această idee nemaipomenită. Niciodată nu am fost la un concert de Crăciun, iar ce am ascultat aici m-a impresionat, a fost ca un mic concert”, a spus un pacient.