Cînd se supără pe viaţă, alintata lui tata mare se suspendă singură de codiţe, ceea ce este mult mai simplu faţă de suspendarea dintr-o funcţie importantă. Oricum, la noi, este din ce în ce mai greu să suspenzi pe cineva dintr-o funcţie de parlamentar sau de ministru! Se lasă greu parveniţii din politică! Alintata lui tata mare i-a pus gînd rău lupului din pădure. De cîteva zile încoace, gura nu-i mai tace! Pentru că s-a luat de viaţa ei, vrea să se răzbune după reţeta caprei cu trei iezi. Dacă vă amintiţi, reţeta constă în sărmăluţe în foi de varză servite deasupra unei gropi pline cu jar. Alintata lui tata mare vrea ţara la picioare. Şi o are! Din punct de vedere al zbenguielii naţionale, nu se poate plînge. Are spaţiu excedentar. De cînd a intrat în politică, alintata lui tata mare a făcut ce au vrut papucii ei. De necrezut pe criza asta de moralitate, i s-a pus un partid întreg la dispoziţie! Jucăuşă din fire, alintata l-a făcut zdrenţe şi franjuri, după capacitatea sa de monolit. Din acest motiv, sînt vechi combatanţi care învîrt la el ca la mămăligă. Degeaba. A început să dea pe afară. Alintata este punctul slab al lui tata mare, care, de altfel, în diverse conjuncturi, nu are mamă şi nici tată! Ei bine, ei nu poate să-i refuze nimic! Absolut nimic! Dacă vrea alintata o nouă reorganizare teritorială după preparatele culinare specifice unor zone, se face! La vîrsta lui, tata mare e în limbă, dar stă bine, fiind vorba de o limbă de fier. Poate că nu l-aţi auzit cum răcneşte la cei care se ating de alintata lui… Prin firea lucrurilor, alintata a devenit punctul său sensibil. Dacă o tragi de codiţe, tata mare iese imediat la înaintare cu trimiteri la diverse situaţii similare din istoria patriei şi cea universală. Din păcate, domnia sa uită că pînă şi vitejii patriei au fost îngropaţi în penibil de cîte o alintată versată. În ciuda vîrstei sale fragede pe care o are în politică, alintata este unsă cu toate alifiile. Din cîte ştiu, frecventează cele mai bune cosmeticiene. Se expune razelor solare. Apelează la masaj. În fine, beneficiază de toate avantajele puse la dispoziţia alintatelor care ţin foarte mult la silueta lor. Fiind prea alintată, oricum, cu mult peste nivelul nostru de trai, se urcă deseori în capul lui tata mare, unde stă pitită ca să nu fie găsită… De multe ori, în astfel de situaţii, tata mare o caută în disperare… Merge cu ea în cap şi nu ştie de ce are migrene! Cît timp tata mare se învîrte în jurul propriei sale cozi, alintata nu zice nici “pîs”, cu toate că de cele mai multe ori o apucă ameţeala. În ciuda năzbîtiilor politice pe care le face zi de zi, alintata rămîne febleţea lui. Nu contează, alintata boxează! Dacă e nevoie, pînă la falimentul său politic… Nu contează că unor politicieni din grădina lui le-a ajuns cuţitul la os. Cum să nu te oftici cînd vezi că, indiferent de rezultatele pe care le obţii în întrecerea socialistă pe ramură, alintata se bucură de toate onorurile! E suficient să mişte din năsuc. Oare ce vrăji a mai făcut alintata?