Aliss în Ţara Minunilor

Nu, nu este o greşeală de tipar, dragii noştri forumişti (vă mulţumim pe această cale pentru interesul, cotidian şi nocturn, arătat ziarului nostru, sub diverse forme, mai mult sau mai puţin ortodoxe), pe noua şefă a Ţării Minunilor (ceea ce a devenit mult mai banalul Inspectorat Şcolar Judeţean/ISJ Constanţa) o cheamă Aliss. Şi Andreescu, şi este, într-adevăr, noul magician care a făcut ca totul să se metamorfozeze în preabinecunoscuta instituţie! Să vedem, într-o oarecare măsură a concretului, ce înseamnă aceste schimbări! În primul rând, dincolo de foarte multele zvonuri care au evadat din Ţara Minunilor şi au invadat Constanţa, inspectori de diverse specialităţi au fost zburătăciţi precum „cuconetul” din poiată la vederea satârului care urmează să le transforme în materie primă pentru tocăniţă. În al doilea rând, în jurul instituţiei (chiar dacă are geamuri, nu vă lăsaţi înşelaţi!) s-a ridicat un zid imens, gros, aproape inexpugnabil. În limbaj administrativ, se numeşte „lipsă de transparenţă!”. La adăpostul acestui zid, proaspăta lideră care conduce interesele ISJ-ului şi Educaţiei constănţene pe culmi nebănuite (de val), admite că a făcut evaluări (ordinul de numire a fost semnat pe 8, a ajuns pe 9 la Constanţa şi, instantaneu, evaluările au curs râu, precum cosiţele fetei din turnul portocaliu) şi că, pe baza acestora, există inspectori care „vor zbura”. Nu uitaţi, în Ţara Minunilor, totul este posibil! Aceeaşi distinsă doamnă rupe gura târgului cu primele declaraţii, în care recunoaşte sus şi tare că este membru PDL, implicit, loială partidei de guvernământ (amintiţi-vă declaraţia de acum două săptămâni a „Păpuşeriului”, privitoare la „loialitatea faţă de programul partidei de guvernământ” şi la faptul că această „loialitate”, înlocuind banala „competenţă”, a ajuns criteriul principal pe baza căruia sunt numiţi inspectorii şcolari generali) şi că îl susţine pe Băsescu! Acu’, stând strâmb şi judecând drept, doamna poate să spună ce doreşte sau ce este sfătuită, doar că ni s-ar fi părut mai importantă o declaraţie cu privire la strategia de viitor a educaţiei constănţene, la faptul că profesorii au ajuns să aibă salarii egale cu ale gunoierilor, că orarul nu este gata deşi luni începe şcoala, că unele cadre didactice nu şi-au luat încă în primire posturile etc. Dar, faţă de interesele mari şi naţionale (mari, aşa cum se făcuse Alice după ce a mâncat prăjitura fermecată), alea mici şi locale se fac şi mai mici, precum se făcuse Alice când a băut poţiunea fermecată! În Ţara Minunilor, totul este posibil! Să trăiţi bine!