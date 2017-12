Al-Jazeera cumpără televiziunea lui Al Gore şi se extinde în SUA

Postul de televiziune qatariot Al-Jazeera a confirmat miercuri că a cumpărat televiziunea americană Current TV, co-fondată în 2005 de fostul vicepreşedinte al SUA, Al Gore şi a anunţat lansarea unui nou canal în SUA. ”Current TV are ca obiectiv să dea cuvântul celor care, în mod clasic, nu sunt auziţi, să spună adevărul puterii, să furnizeze puncte de vedere diferite şi independente şi să povestească istorii pe care nimeni altcineva nu le povesteşte, iar Al-Jazeera împărtăşeşte această viziune”, se arată într-un comunicat. Al-Jazeera anunţă lansarea unui ”nou post de ştiri cu sediul în SUA şi care va furniza ştiri interne şi internaţionale pentru publicul american” şi precizează că acest nou serviciu va fi lansat în 2013 şi va fi disponibil în reţeaua Current. Noul canal va avea sediul la New York, adaugă grupul media din Qatar, afirmând că va deschide birouri suplimentare în locuri-cheie din ţară, pentru a-şi completa reţeaua de redacţii existente (New York, Washington, Los Angeles, Miami şi Chicago). Această expansiune, precizează comunicatul, ar urma să dubleze numărul de angajaţi ai Al-Jazeera în SUA, care va ajunge la peste 300 de persoane.

Un blog al ”New York Times” a afirmat că această cumpărare a Current TV va permite Al-Jazeera să obţină un important canal de distribuţie în SUA, unde nu este disponibilă în prezent decât în câteva oraşe, între care New York şi Washington şi va face concurenţă directă CNN (Time Warner) şi altor posturi de ştiri. Current TV este accesibil în prezent pentru 60 de milioane dintre cele 100 de milioane de gospodării care dispun de reţea de cablu sau satelit. Al-Jazeera îşi justifică politica de extindere în SUA prin faptul că ”aproape 40% din audienţa online a Al-Jazeera English (serviciul său în limba engleză) provine din SUA şi telespectatorii săi americani au demonstrat clar că apreciază informaţia furnizată”. Preţul de cumpărare a Current TV este confidenţial, dar site-ul revistei ”Forbes” vorbeşte despre o tranzacţie de 400 de milioane de dolari care i-ar putea aduce 100 de milioane de dolari lui Al Gore. Current TV nu a oferit nicio informaţie cu privire la evoluţia programelor sale sau la viitorul conducerii sale actuale, asigurată de Gore, care este preşedinte şi Joel Hyatt, celălalt fondator al său şi director general, dar Al-Jazeera a sugerat că aceştia vor continua să joace un rol important.