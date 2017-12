All inclusive pe litoralul românesc

Hotelierii de pe litoralul românesc sunt decişi ca, în acest an, să nu mai fie făcuţi de ruşine de colegii din Bulgaria. Aşa se face că, pentru această vară, 10 unităţi de cazare din staţiunile Mamaia, Saturn, Venus, Eforie Sud şi Jupiter oferă, atât turiştilor străini, cât şi celor români care vor să vină pe litoral, sistemul all inclusive. „Deşi produsul „all inclusive” nu este solicitat decât în mică măsură de turiştii români atunci când călătoresc în România şi deşi litoralul românesc are 95% turişti români şi numai 5% turişti străini, dintre care doar o parte preferă all inclusive, în acest sezon, mai multe hoteluri au ales să ofere şi această opţiune de vacanţă, în special cele care au contracte cu tour-operatorii germani care au revenit pe litoralul românesc”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. În plus, până pe 23 iunie, pe litoralul românesc, o parte din aceste hoteluri oferă pachete turistice la preţuri atractive în cadrul programului „Litoralul pentru toţi - All Inclusive”. Opţiunea asigură toate cele trei mese - servite în regim bufet (bucătărie românească şi tradiţională), băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, acces gratuit la piscine, şezlonguri şi umbrele pe plajă. Tarifele pentru pachete de cinci nopţi all-inclusive sunt de 695 de lei/persoană la hotelurile de trei stele, de 795 lei/persoană la patru stele şi de 895 de lei/persoană la hotelurile de cinci stele. De asemenea, preşedintele Asociaţiei Litoral a amintit că, în mai, a avut loc inaugurarea, la Mamaia, a primului complex hotelier Family Club - Premium All-Inclusive din ţară, dedicat în întregime familiilor cu copii. În acest caz, pachetele Premium all inclusive includ: cazare, pensiune completă, băuturile din timpul meselor la barul restaurantului şi la free-barul de pe plajă, acces gratuit la toate locurile de joacă (interioare şi exterioare), la terenurile de sport, la piscinele şi la plaja complexului.