All Star Game 2017 - Sărbătoarea baschetului constănțean

Marți, cu începere de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Constanța este programat deja tradiționalul eveniment de sfârșit de an al sportului cu mingea la coș, „All Star Game 2017” al echipelor din Liga de Baschet Amator Constanța (LBAC), ajuns la a patra ediție.

„Marți 19 decembrie, de la ora 19.00, dăm adunarea pentru câteva ore de baschet și distracție la All Star Game 2017. Sesiune de dunk-uri, concursuri, premii și bineînțeles încercăm să le facem o bucurie celor mici care sunt în nevoie. Dacă la meciurile precedente am donat produse de igienă și curățenie, acum, înainte de Crăciun, ne aliem cu Moș Crăciun și strângem jucării și dulciuri pentru cei mici! Împreună le aducem un zâmbet! Vrem să umplem sacul lui Moș Crăciun și să aducem câte un zâmbet pe fața copiilor la care ne gândim! Din consultările avute cu Moș Crăciun am aflat că hăinuțele, jucăriile, dulciurile și cărțile sunt la mare căutare în lumea copiilor, deci să ne adunăm și să umplem sacul moșului cu daruri. La fel ca anul trecut, ne vom asigura că tot ce ați donat va ajunge la cei mici care au nevoie de ele! Este un eveniment care a ajuns la un nivel deosebit și ne mândrim cu asta. Nu sunt multe orașe în România care fac un astfel de eveniment și de o asemenea amploare. A prins la public încă de la prima ediție și an de an numărul spectatorilor a crescut”, a anunțat Andrei Talpeș, președintele Asociației Județene de Baschet Constanța și team-manager la BC Athletic Constanța.

„În prag de Sărbători ne gândim din ce în ce mai mult să fim mai buni. Cred ca aceasta e și esența All Star Game-ului, iar surprizele pregătite vor demonstra că împreună putem face foarte multe lucruri frumoase și bune. Noi, sportivii, și cei din tribune vom aduce un zâmbet și o clipă de fericire în ochii unor copii. Noi, Direcția pentru Sport, sprijinim acest eveniment din punct de vedere logistic, dar și cu o mică parte a premiilor”, a precizat Mariana Solomon, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.

Fetițele incluse în proiectul „Țară, țară, vrem campioane!” vor prezenta un moment artistico-sportiv, sub îndrumarea domnului Meran, aceasta fiind marea lor dorință, de a participa la evenimentul baschetbalistic din Sala Sporturilor! O altă surpriză este că la meciul de baschet vor participa și sportivi de la alte discipline, cum ar fi câțiva handbaliști și handbaliste sau fostul boxer Ionuț Gheorghe! Nu vor lipsi trupa de majorete United Girls de la LPS „Nicolae Rotaru”, coordonată de Magda Martinescu, și trupa de dans a Liceului „Mihai Eminescu”, coordonată de Jeanette Pîrvu. În meciul propriu-zis se vor înfrunta deja consacratele echipe „Pescărușii” și „Delfinii”, formate din jucători în LBAC, dar unii dintre ei sunt și componenți ai echipei BC Athletic Constanța, din Liga 1!

În pauza meciului All Star Game, spectatorii sunt invitați să arunce în teren jucăriile de pluș pe care le vor aduce la eveniment. Acestea vor fi adunate de organizatori și donate unor centre de plasament. Poate fi adus orice tip de jucărie, însă cele casante nu vor fi aruncate în teren, evident... Organizatorii au anunțat că, pe lângă meciul de baschet propriu-zis, All Star Game-ul va mai include multe concursuri pentru public, momente de dans, locuri personalizate pentru fotografii inedite și concursul de slam-dunk. Intrarea spectatorilor este gratuită.

Proiectul este realizat de către Asociația Județeană de Baschet Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, al Inspectoratului Școlar Județean Constanța și al Primăriei Municipiului Constanța.

Citește și:

BC Athletic a rămas lider în Liga 1 de baschet masculin

Gladiatori doar o repriză...

Prima sută a sezonului pentru BC Athletic Constanța