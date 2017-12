Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, scrie pe blog că mai mulţi prieteni i-au atras atenţia asupra faptului că, la concurenţă cu Acordul cu FMI, ziarele tratează, “suculent”, schimbarea scaunelor în Biroul Permanent al Camerei de către Roberta Alma Anastase. Ca atare, deputatul PSD spune că a găsit, căutînd pe internet, cîteva lucruri “interesante”. Cu speranţa să nu fie transferate astfel de telenovele la Parlament, el dă şi cîteva exemple: “Iată, în www.acasamagazin.ro/acasa “Alma îşi susţine ultimul spectacol”, un fragment amuzant: “Franco o roagă pe Alma să n-o părăsească pe Roberta şi Alma este impresionată de această discuţie. Roberta o vede plîngînd şi îl insultă pe Franco, fiind convinsă că el a făcut-o să plîngă. Mai tîrziu, află de la Diego că Alma este foarte preocupată de soarta ei….”“. Deputatul scrie că a mai găsit pe www.descopera.ro/maratonul-misterelor un articol interesant: “Alma - o altă specie de oameni?”: “Şi m-am speriat (“Acum cîteva sute de ani pastorii din Asia Centrală i-au denumit Alma. În dialectele locale, termenul se traduce prin ‘om salbatic’ Dacă s-ar reuşi, într-un final, capturarea unui (unei n.b.) Alma, oamenii de ştiinţă s-ar putea confrunta cu nimeni altul decît faimosul Om din Neanderthal”“. Revenind la Parlamentul României, Năstase apreciază că “puţin respect din partea celor cu sînge proaspăt sosiţi în Parlament” nu ar fi inutil: “Am colaborat de-a lungul anilor cu Ion Raţiu, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Gabriel Ţepelea şi mulţi alţii - persoane cu care am avut divergenţe politice majore. Dar nu îmi aduc aminte să ne fi jignit vreodată. Oare “noua clasă politică” să fi pierdut, sub îndrumarea dirigentelui de la Cotroceni, sensul unui respect minimal în viaţa politică?”. Legat de locurile în sala de şedinţă a Biroului Permanent, el susţine că membrii săi funcţionează într-o ordine de precădere, ţinînd seama de funcţii (vicepreşedinţi, secretari, chestori), de mărimea grupurilor parlamentare şi, în cadrul aceleiaşi funcţii şi aceluiaşi grup politic, de ordinea stabilită de grupul respectiv: “De aceea, aşa cum puteţi găsi şi pe site-ul Camerei, ordinea de precădere a vicepreşedinţilor Camerei este următoarea: Olteanu Ioan (PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), Popa Daniela (PSD+PC), Olteanu Bogdan (PNL). Ordinea aceasta NU o stabileşte preşedinta Camerei. Ea derivă din configuraţia politică a Camerei şi din voinţa grupurilor politice”. Potrivit lui Năstase, de 20 de ani, aşezarea membrilor în jurul mesei BP se face de la zona centrală, rezervată preşedintelui, primul vicepreşedinte (Ioan Oltean) fiind aşezat pe locul din dreapta preşedintelui, al doilea vicepreşedinte (Adrian Năstase) pe locul din stînga preşedintelui, al treilea vicepreşedinte (Daniela Popa) pe locul din drepta primului vicepreşedinte şi aşa mai departe. El mai susţine că i s-a spus că Roberta Anastase nu doreşte ca el să vadă, stînd alături de ea, biletele puse pe dosare de către cei care îi stabilesc cum să vorbească în şedinţe. În opinia sa, această atitudine a Robertei Anastase lezează poziţia şi statutul grupului PSD în Cameră, “ceea ce nu poate fi admis”. Năstase mai spune că, din cîte a înţeles, soluţia găsită de preşedintele Camerei pentru a rezolva această “importantă problemă” este construirea unei mese pentru Biroul Permanent care să fie mult mai mare: “Poate ceva asemănător noului aranjament pentru şedinţele de la CSAT, în care Băsescu stă singur la o masă (înainte, toţi membrii CSAT săteau la o singură masă!)”.