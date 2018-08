Alo, 112? Salvaţi cultura! Acesta a fost mesajul, într-o notă de umor trist, al conferinţei de presă organizată cu ocazia deschiderii Festivalului Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa, ediţia a III-a, care se desfăşoară în perioada 1 – 8 septembrie 2018. Preşedintele FITIC 2018, reputatul actor Lucian Iancu, un om de cultură cu o istorie extrem de impresionantă, în plan personal, cât şi profesional, a făcut o paralelă între povestea incredibilă a secretarului de stat Raed Arafat despre începuturile sistemului SMURD în România, bătălia crâncenă cu sistemul, cu mediul politic, stăruinţa grea şi atât de necesară şi istoria începuturilor culturii şi, în special, teatrului independent la Constanţa. Maestrul a ţinut să precizeze că “indiferenţa pare a fi cuvântul de ordine al autorităţilor”, iar modul de “acţiune” - “lipsa de implicare”.

Reprezentanţii Asociaţiei organizatoare, Art Society Center, au explicat faptul că, în acest an, s-au înscris peste 140 de trupe şi că, din păcate, mult mai multe, în afara celor intrate în festival au trecut preselecţia. Din păcate, în Constanţa nu există spaţiile necesare găzduirii unui festival aşa cum este FITIC, un festival care a crescut aproape de la sine şi care, în acest moment are o formulă unică în România, cuprinzând teatru independent (Blue Independence Theatre), concurs de dramaturgie contemporană, teatru studenţesc (Red Revolution Theatre), Teatru pentru liceeni (Seathre Highschool Contest), teatru dans, Constanta International Film Festival, cu invitatul Filmmic, concurs de afişe de teatru, cu o categorie extrem de serioasă de spectacole şi filme în OFF. Mai mult decât atât, finanţarea primită de la Primăria Constanţa în urma câştigării apelului de proiecte este insuficientă, căci toţi cei implicaţi în festival şi toţi invitaţii ar trebui să petreacă 8 zile la malul mării. Aceasta este metoda de organizare şi atmosfera de festival în orice oraş din lume, însă, din păcate, la noi încă nu.

Toate categoriile descrise mai sus conţin, împreună, zeci de spectacole care au nevoie de spaţii propice de desfăşurare. Organizatorii au ţinut să mulţumească în mod special Teatrului de Stat pentru găzduire, însă, din păcate, şi în acest an, evenimentele culturale se vor desfăşura, multe dintre ele, în acelaşi timp, forţând publicul spectator să aleagă.

Unde va avea loc FITIC

Jumătate dintre spaţiile de desfăşurare pentru festival sunt, în acest an, neconvenţionale, iar organizatorii doresc să mulţumească pe această cale directorului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, care a pus la dispoziţie o cameră, în pod, pentru FITIC, o altă premieră pentru Constanţa. Aici puteţi vedea spectacolele invitate în ziua de 2 septembrie, duminică, începând cu ora 13.00.

Un alt spaţiu “recuperat”, ca să zicem aşa, este zona dinspre Teatrul de Stat a Parcului Arheologic, în care liceeni şi colegii lor mai mari din Trupa AICI au creat un loc foarte special, pentru toţi tinerii Constanţei şi nu numai. Un loc în care, în fiecare seară de festival, adică de pe 2 septembrie şi până pe 7 inclusiv, după ora 18.00, au loc ateliere şi happeninguri interactive, la care poate participa oricine. Pe aceşti minunaţi tineri îi puteţi vedea pe viu, sâmbătă seara, 1 septembrie, de la ora 21.00, cu spectacolul “Opera de trei parale”, în regia lui Tiberiu Roşu, în Parcul Arheologic, în spaţiul AICI.

Centrul Multifuncţional pentru Tineret “Jean Constantin” găzduieşte câteva spectacole de teatru dans (programul poate fi consultat mai jos) şi în fiecare zi, de la ora 17.00 (mai puţin sâmbătă, 1 septembrie, când programul începe de la ora 18.00), filme în concurs şi filme în OFF. În fiecare seară, de la ora 21.00, vă puteţi delecta cu filmele nemuritoare ale celebrului şi îndrăgitului Sergiu Nicolaescu.

Opinii, cronici, recenzii, mini-interviuri şi câte ceva din atmosfera FITIC puteţi citi în “Foaie pentru minte, inimă şi teatru”, publicaţia culturală a festivalului, supliment Telegraf, care se distribuie gratuit cu ziarul.

Organizatorii au ţinut să ceară scuze publicului spectator încă de pe acum, deoarece, din păcate, accesul la spectacole se face în limita locurilor disponibile care, după cum ştim, sunt insuficiente.

Concluzia: Este nevoie de cultură la Constanţa, publicul o cere, are nevoie de ea! Cultura trebuie să devină o utilitate publică, aşa cum este şi sistemul de salvarea a vieţilor omeneşti, căci fără cultură nu ne vom putea salva sufletele şi niciun SMURD nu poate resuscita spiritual un oraş pierdut din punct de vedere cultural!