''Alocarea de fonduri pentru vaccinarea pacienților cronici trebuie să fie o prioritate!''

17:18:20 / 06 Noiembrie 2018

Faceti mai bine

dna Azoicai Doina fecti mai bine si mai bine asa; Dati dracu tratamentele virale pt bolnavi cronici cele virale ma refer si mai lasati PROSTEALA PT PROSTI cu asa zisele vaccinuri.Acesti oameni au urmat cu strictete trat pina azi dar ce sa vedeti s-au gasit niste inbuibati poate si dintre colegi dvs de pe la minister care sa le fie greeeu foarte sa faca acele devize de plata pt tratametele bolnavilor AIDIS. Verificati daca prezinta interes pt dvs in ce situatie se afla cei din Constanta.Medicamete din 3 in 3 zile,analize cd4 NEfacte de aaaaaani si ani de zile. Asta doar si doar daca intradevar doriti sa va implicati. Altfel sa dati CHINCHI la inocenti care va asculta insetati ii ok.Fara fara pic de respet. Da.... EU EU UN NIMENI VA SPUN ASTA AS DORI MULT SA VA FI SPUS SI PERSONAL