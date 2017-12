Alocaţiile de stat pentru copii, în conturi bancare

După un început de an zbuciumat, în care harababura legislativă a lăsat zeci de mii de elevi fără bani de buzunar, în timp ce tinerii care au împlinit 18 ani au spus adio sprijinului financiar din partea statului, autorităţile încearcă să rezolve definitiv problema alocaţiilor de stat pentru copii. Plecînd de la experienţa mămicilor care au trecut prin „furcile caudine” ale primirii indemnizaţiilor pentru copii prin intermediul Poştei Române, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a decis ca plata alocaţiilor de stat să se facă, din acest an, şi prin viramente bancare. Directorul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială (DMPS), Daniela Dragomir, a declarat că, în urma unui parteneriat între instituţia constănţeană şi şapte banci de pe litoral, beneficiarii alocaţiilor de stat pot opta pentru primirea banilor pe card sau în cont curent. “De această facilitate au beneficiat pînă în prezent copiii de pînă la şapte ani care primeau alocaţiile de stat de la noi, dar şi beneficiarii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului. Avînd în vedere că, de la 1 ianuarie 2008, am preluat de la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi plăţile a peste 80.000 de elevi, ne-am gîndit că o astfel de opţiune vine în sprijinul beneficiarilor noştri”, a declarat Daniela Dragomir. Ea susţine că pentru a putea primi banii prin Banca Comercială Română, Procredit Bank, Banca Transilvania, CEC, Romexterra Bank, BRD sau Bancpost, beneficiarii trebuie să depună o cerere la sediul instituţiei constănţene, o copie din partea reprezentantului legal şi dovada deschiderii contului bancar. “Avem relaţii foarte bune cu majoritatea insituţiilor bancare constănţene, însă Bancpost este singura care a decis să efectueze doar plata alocaţiilor de stat pentru copii. Toate celelalte şase instituţii au fost de acord să plătească şi indemnizaţiile pentru creşterea copilului”, a încheiat Daniela Dragomir.