Alpha Bank aşteaptă solicitări de la comercianţi pentru “livrarea” de POS-uri

Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a plăţilor cu card la comercianţi, prin intermediul POS-urilor, care se adresează tuturor unităţilor comerciale, indiferent de volumul tranzacţiilor zilnice. Serviciul permite inclusiv acceptarea cardurilor cu cip, iar plăţile pot fi efectuate atît în lei, cît şi în euro sau dolari, cu ajutorul oricărui card bancar emis sub sigla Visa sau MasterCard. Alpha Bank pune la dispoziţia clienţilor patru tipuri de terminale POS: dial-up (conectarea se realizează utilizînd serviciile de telefonie fixă), Ethernet (conectare prin reţelele locale de tip LAN), GPRS fix (conectarea se realizează prin Vodafone, utilizînd serviciul GPRS) şi GPRS mobil, un terminal cu sursă proprie de alimentare (conectare prin Vodafone, utilizînd serviciul GPRS). Tranzacţiile în lei, efectuate prin POS-urile Alpha Bank, sînt decontate în maximum o zi de la efectuarea tranzacţiei. În plus, banca pune la dispoziţia clienţilor extrase de cont zilnice, detaliate pe fiecare tranzacţie. Serviciul de acceptare a plăţilor cu card prin intermediul POS-urilor Alpha Bank este însoţit de comision de instalare şi mentenanţă 0%, instruirea gratuită a personalului care va oferi spre utilizare terminalele POS, precum şi sisteme de autorizare online a tranzacţiilor efectuate, asigurînd posibilitatea verificării fără costuri a validităţii cardurilor prezentate la plată de către clienţi. Singurele costuri aferente acestui serviciu sînt un comision lunar stabilit în funcţie de volumul încasărilor şi o taxă pentru utilizarea terminalului, percepută doar pentru cele tip GPRS. Banca pune la dispoziţia clienţilor consumabilele necesare derulării operaţiunilor de acceptare a cardurilor cu utilizarea echipamentelor electronice şi asigură în mod gratuit asistenţă tehnică, de luni pînă vineri, între orele 9.00 - 22.00. Pentru a avea un terminal POS, comercianţii trebuie să formuleze o cerere de acceptare către bancă şi să deschidă un cont curent la Alpha Bank. Instalarea unui terminal POS aduce comercianţilor un plus de siguranţă, prin lipsa numerarului în cadrul tranzacţiei, economie, prin reducerea cheltuielilor pentru transportul şi securizarea numerarului, precum şi tranzacţii efectuate în toate devizele importante, respectiv lei, euro şi dolari.