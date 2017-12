Alpinistul român care a escaladat vârful Manaslu, evacuat cu elicopterul

Primul alpinist clujean care a atins vârful Manaslu (8.156 m) din Himalaya, Vasile Cipcigan, dezvăluie că a suferit degerături de gradul trei la escaladarea celui de-al patrulea cel mai periculos vârf din lume.

Alpinistul a suferit în urma escaladării vârfului Manaslu degerături de gradul II şi III la toate degetele piciorului drept şi la degetul mare de la piciorul stâng, şi a trebuit să fie evacuat cu elicopterul după atingerea vârfului, iar în prezent urmează un tratament de recuperare.

"A fost un accident, o greşeală, nu toată lumea care urcă păţeşte aşa ceva. La mine a fost un cumul de factori. În tabăra 3, înainte de vârf, a fost o temperatură de -25 de grade, în noaptea vârfului a fost foarte rece, a fost un moment în care am crezut că mi-au îngheţat mâinile şi am stat o jumătate de oră să le încălzesc, după care am reuşit să continui ascensiunea. A fost foarte greu, dar nu a fost nici un motiv ca să renunţ”, a spus Vasile Cipcigan, care a promis că vor mai urma şi alte expediţii pentru anul viitor.

"A fost un munte extraordinar, care ne-a oferit şi greutăţi, dar şi lucruri frumoase, dar până la urmă a fost lângă noi. A cuceri un munte este impropriu spus, noi îl urcăm, nu îl cucerim. Muntele ne-a cucerit pe noi, va rămâne în inimile noastre mulţi ani de aici înainte. (…) Manaslu este al patrulea munte ca periculozitate din lume, am trecut peste poduri, peste crevase, am avut o zonă periculoasă, am avut cinci scări peste crevase, cea mai lungă a fost de 4,5 m peste o crevasă. La 1 octombrie, când am ajuns pe vârf, m-am gândit la cei dragi, la familia mea, apoi m-am gândit să fac poze. Am vrut să sun acasă dar nu a funcţionat telefonul prin satelit. Sunt primul alpinist clujean care a cucerit un vârf de peste 8.000 de m”, a mai spus Cipcigan.

Alpinistul clujean Vasile Cipcigan a cucerit pe 1 octombrie vârful Manaslu (8.156 m) din Himalaya, el plecând la sfârşitul lunii august într-o expediţie împreună cu un alt alpinist, Titus Crăciun, pentru a atinge acest vârf, acesta din urmă reuşind să ajungă doar până la 6.400 de m şi a abandonat ascensiunea finală din cauza unor probleme medicale.

Potrivit unui mesaj postat, pe 1 octombrie, pe pagina „Expediţie Manaslu – Performanţă pentru Cluj” de pe o reţea de socializare, membrii acesteia abia aşteapă să ajungă acasă.

„Astăzi la 7,45, ora Nepalului, Expediţia Manaslu şi-a atins obiectivele. Vasile Cipcigan a atins vârful Manaslu, 8.156 m. Vă mulţumin tuturor pentru gândurile bune şi abia aşteptăm să ne revedem cu bine”, se arată în documentul citat.

Alpiniştii clujeni au plecat la sfârşitul lunii august într-o expediţie de cucerire a vârfului Manaslu din Himalaya care are o înălţime de 8.156 metri, ascensiunea finală urmând să aibă loc, în funcţie de vreme, în jurul datei de 24 septembrie, şi va dura între 8 şi 12 ore.

Vasile Cipcigan, șef formație în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, declara în 11 august, într-o conferinţă de presă că ascensiunea finală va dura între 8 şi 12 ore iar coborârea cam 4 – 5 ore.

„Am lansat proiectul <<Manaslu 8.156 m – Performanță pentru Cluj 2016>> prin care ne propunem cucerirea vârfului Manaslu din Munţii Himalaya. Voi pleca din ţară împreună cu colegul meu Titus Crăciun în 30 august şi vom ajunge în tabăra de bază în 8 septembrie. Din tabăra de bază ascensiunea spre vârf depinde de vreme, sper ca în 23 – 24 septembrie să ne finalizăm aclimatizarea, iar în 24 septembrie vom fi pregătiţi să urcăm spre vârf. Ascensiunea finală, ziua vârfului, va dura între 8 şi 12 ore şi coborârea cam 4 – 5 ore. Vrem să ducem pe vârful Manaslu tricolorul României şi un fanion al Consiliului Judeţean Cluj. Pe durata ascensiunii, nu vom folosi serpaşi şi oxigen suplimentar”, a spus Cipcigan, care a mai participat la câteva expediţii de cucerire a vârfurilor Khan Tengri (5.642 m), Denali (6.194 m), Aconcagua (6.962 m).

Celălalt alpinist, ziaristul clujean Titus Crăciun, a declara la rândul său că se află la prima sa expediţie de alpinism în afara României, scopul său fiind în primul rând unul jurnalistic.

„Eu vreau în primul rând să scriu, să popularizăm alpinismul, voi face fotografii, voi filma. Vom avea un telefon prin satelit şi vom trimite sms-uri pentru updatarea unei pagini pe o reţea de socializare pe care am creat-o, pentru toţi cei care ne urmăresc. După ce ne vom întoarce, vom publica o carte despre această aventură”, a spus Crăciun.

Cei doi alpinişti au început în urmă cu un an şi jumătate pregătirea în comun pentru expediţie, care a inclus pregătire fizică şi psihică, alergare montană, pregătire logistică, de adunare a echipamentului, pregătire şi verificare a acestuia.

Costurile expediţiei de cucerire a vârfului Manaslu s-au ridicat la circa 9.000 de euro de persoană.