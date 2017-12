Al-Qaida ameninţă Marea Britanie

Reţeaua al-Qaida a postat o înregistrare video pe site-ul YouTube, în care susţinători înarmaţi ai lui Osama ben Laden sînt filmaţi în timpul unui antrenament, într-o regiune deşertică, îmbrăcaţi complet în negru, trăgînd cu arma asupra drapelului Marii Britanii, relatează Sky News. Clipul video mai arată drapelul SUA şi pe cel al Israelului, găurite de gloanţe, în timp ce protagoniştii îşi descarcă armele în direcţia acestora.

Două persoane eliberate din închisoarea americană de la Guantanamo apar în imaginile care au fost postate şi pe alte site-uri jihadiste. Abu Hareth Muhammad al-Oufi este filmat în timp ce îşi manifestă ura faţă de Occident, agitînd o armă automată şi ameninţînd cu o grenadă. Fostul deţinut Abu Sufyan al-Azdi al-Shahri apare în imagini, stînd alături de alte două persoane în faţa unui steag al unei organizaţii teroriste, Statul Islamic al Irakului, simbol al reţelei teroriste al-Qaida în Irak. ”Prin Allah, închisoarea ne-a întărit credinţa în principiile pentru care am luptat, pentru care am pornit războiul sfînt şi pentru care am fost încarceraţi”, afirmă acesta. Cei doi au fost promovaţi în ierarhia al-Qaida, afirmă experţi americani contra terorismului. Departamentul de Apărare al SUA estimează că aproximativ 60 dintre foştii deţinuţi de la Guantanamo - peste 10% dintre cei 520 care au fost eliberaţi pînă în prezent - s-au întors să lupte împotriva Occidentului.

Analişti din domeniul securităţii sînt de părere că acest ultim clip video arată că Marea Britanie este ţinta răzbunării faţă de ofensiva de trei săptămîni a Israelului în Fîşia Gaza. Ei sînt de părere că acesta demonstrează că Marea Britanie este, alături de SUA şi Israel, plasată în fruntea listei ţintelor al-Qaida.