Alt director pentru FBI

Preşedintele american, Barack Obama, a decis să îl numească la conducerea FBI pe un republican care a lucrat în Departamentul Justiţiei în administraţia George W. Bush, potrivit ”New York Times”. James Comey, în vârstă de 52 de ani, este un fost administrator al unui fond speculativ, care predă în prezent la Şcoala de Drept a Universităţii Columbia. El îl va înlocui pe Robert Mueller, care va părăsi postul de director al FBI în septembrie. ”New York Times” citează două persoane care au informaţii cu privire la alegerea făcută de preşedinte, dar Casa Albă a refuzat să comenteze. Robert Mueller a intrat în funcţie la FBI după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, iar sub influenţa sa, agenţia, care se ocupa în principal de infracţionalitatea în rândul funcţionarilor şi de traficul de stupefiante, a devenit un instrument al serviciilor secrete şi contraterorismului. James Comey a fost consilier general pentru un important fond speculativ, Bridgewater Associates, în Connecticut, iar experienţa sa ar trebui să fie un avantaj pentru FBI, care se va confrunta cu tăieri bugetare.

NEÎNARMAT, OMORÂT DE FBI Bărbatul de origine cecenă ucis săptămâna trecută în Florida, în timpul unui interogatoriu al FBI pentru presupuse legături cu autorii atentatului de la Boston, nu era înarmat, informează ”Washington Post”. Ibraghim Todaşev, de 27 de ani, a fost împuşcat mortal la 22 mai, după două ore de interogatoriu, de către agenţi federali, în apartamentul său din Orlando, în timp ce încerca să atace un anchetator. Cu puţin timp înainte să moară, el a recunoscut implicarea sa într-o crimă triplă comisă pe 11 septembrie 2011, împreună cu Tamerlan Ţarnaev, cel mai mare dintre fraţii acuzaţi de comiterea atentatului din 15 aprilie, soldat cu trei morţi şi 264 de răniţi în timpul maratonului de la Boston, Massachusetts. După incident, oficiali ai forţelor de ordine au afirmat că tânărul a scos un cuţit şi a încercat să intre în posesia pistolului unui agent al FBI. Potrivit ”Washington Post”, un reprezentant al forţelor de ordine a dat asigurări că Todaşev, înainte să fie împuşcat mortal, l-a agresat pe un agent FBI, răsturnând masa în faţa lui, însă nu avea asupra sa nici arme, nici cuţit. De altfel, Todaşev a fost împuşcat după mai multe ore de interogatoriu. FBI se interesa de Todaşev de la atentatul din 15 aprilie şi l-a interogat de mai multe ori. Tamerlan Ţarnaev, de 26 de ani, a fost ucis la trei zile după atentat, în timpul unui schimb de focuri cu poliţia. Fratele său Jokar, de 19 ani, a fost arestat câteva ore mai târziu şi este deţinut într-un centru medical al unui penitenciar din apropiere de Boston.

RICINĂ PENTRU PRIMARUL NEW YORK-ULUI Două scrisori ce conţineau ameninţări la adresa primarului New York-ului, Michael Bloomberg, dintre care una îi era adresată lui, iar alta unui lobbyist care lucrează la campania sa de control al armelor, conţineau ricină, au declarat, miercuri, autorităţile, citate de ”New York Times”. Prima scrisoare a fost deschisă la un centru poştal din Lower Manhattan, vineri. Deşi personalul acestui centru nu pare să se fi îmbolnăvit, câţiva poliţişti care au intrat în contact cu conţinutul scrisorii au prezentat unele simptome uşoare în ziua următoare şi au fost trataţi în spital, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din New York, Paul Browne. Cea de-a doua scrisoare, care a fost deschisă duminică, la Washington, îi era adresată lui Mark Glaze, directorul grupului Primarul împotriva armelor ilegale, finanţat şi sprijinit de Bloomberg. Cel care a deschis scrisoarea a fost Glaze. Conţinutul scrisorilor era identic, referindu-se la dezbaterea privind reglementarea armelor şi proferau ameninţări la adresa primarului Bloomberg. Ambele scrisori au ştampila poştală de Louisiana. Scrisorile conţineau o substanţă uleioasă roz, portocalie, a adăugat Browne, care a fost identificată drept ricină, miercuri, de National Bioforensic Analysis Center din Maryland. Poliţia investighează cazul împreună cu FBI.