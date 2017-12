Alt proiect pentru investiţii în drumuri

După ce, în ultimii doi ani, s-a tot lăudat cu multitudinea de km de autostradă, cu toate că abia dacă au fost amenajaţi doi sau trei km, precum şi cu inaugurări fastuoase pentru fiecare sută de metri de drum, Boc ne „ameninţă“ din nou cu un vast proiect de amenajare a 10.000 de km de drumuri. Cam mult am spune! Pentru că probabil se plictisea, Boc s-a gândit ca Executivul să propună Parlamentului un proiect pentru dezvoltarea a 10.000 de kilometri de drumuri judeţene şi locale, punctând faptul că prioritatea în 2011 va fi susţinerea financiară a proiectelor europene în materie de autostrăzi. Oare la fel ca în ultimii doi ani? „Asta înseamnă că drumurile judeţene vor fi conexate cu cele din spaţiul rural, pentru a-l face atractiv în continuare pe cel care trăieşte în mediul rural, să aibă aceleaşi condiţii, să se apropie de condiţiile pe care le are în altă parte“, a declarat foarte sigur pe el şeful Executivului. El a menţionat chiar că, pentru 2011, în proiecţia Guvernului să află autostrăzile Deva - Orăştie, Nădlac - Arad, Timişoara - Lugoj, Lugoj - Deva şi Orăştie - Sibiu, adică 288 de kilometri de autostradă, care intră în licitaţie şi care ar trebui să fie finanţaţi din fonduri europene şi să beneficieze de cofinanţare de la bugetul naţional. De ce nu ne surprinde oare că prioritare pentru Boc sunt doar drumurile din Ardeal, iar autostrada Cenavodă - Constanţa zace în continuare sub semnul promisiunii guvernamentale că va ajunge şi pe litoral. Rămâne de văzut când va anunţa Boc că au fost finalizaţi 10.000 de km de drum... că proiecte tot face.