Alt sistem de acces în cea mai mare unitate sanitară constănțeană

În curând, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța va avea un alt sistem de acces. Managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă, a declarat că a introdus deja noile cartele de acces. ”Spre deosebire de cele vechi, care nu erau nominale, acum, fiecare salariat are de gât atârnată cartela care are inscripționate numele, funcția, numărul matricol. Este un suport, care de fapt este o cartelă. Încercăm să trecem încet-încet la un alt sistem de control acces pentru că, în momentul de față, cartelele sunt nominalizate, deci știm exact cine este posesorul ei, ca să nu mai poată fi dată de la unul la altul, declarate pierdute etc. Vom avea informații exacte cu cine intră în spital și cine nu”, a explicat managerul. Vizitatorii nu vor avea cartele de acces. Ei vor avea acces în unitatea sanitară doar în orele de vizită. ”Sperăm ca până în această primăvară să dăm drumul și la noul sistem de acces control al parcării, care este un sistem integrat. Ne dorim să facem cam de doi ani acest lucru”, a spus managerul.