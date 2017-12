Alt sistem de joc, altă evoluţie pentru “rechini”

Considerată una dintre candidatele la retrogradare după ce s-a chinuit în campionatul trecut, FC Farul a început sezonul aşa cum l-a terminat pe cel precedent, într-o evidentă creştere de formă. Clasaţi pe locul al cincilea într-un clasament inedit al returului sezonului trecut, “rechinii” au confirmat la Buzău saltul valoric, dar mai ales organizarea perfectă pusă în practică de antrenorul Ion Marin. De altfel, “Săpăligă” şi-a chemat elevii la pregătiri cu aproape două luni înaintea debutului Ligii I pentru a implementa noul sistem de joc, 4-1-4-1, aflat la modă în fotbalul european. Fără cel mai bun jucător din ultimii ani, mijlocaşul Dinu Todoran, plecat la Urziceni, dar cu “plombele” Rusmir şi Cruceru, formaţia de pe litoral pare mult mai solidă, în special la mijlocul terenului. Dacă siguranţa apărării nu este o surpriză, Farul avînd una dintre cele mai bune defensive în sezonul trecut, “ţesătura” de pase de la mijlocul terenului a destabilizat jocul adversarilor. “Meciurile de debut sînt ceva mai grele pentru că ai nevoie de ceva timp să reintre în atmosfera meciurilor oficiale. Ne-am descurcat însă bine şi am fi bătut să învingem la scor, mai ales că Gloria mi s-a părut o echipă slăbuţă. În prima repriză am ratat destul de mult şi m-am temut să nu se repete scenariul de anul trecut, cînd ne-au învins cu noroc dintr-o lovitură liberă. Apărarea însă a fost la fel de solidă şi sper ca şi atacul să fie la fel în acest campionat”, a spus portarul Adrian Vlas, care a cîştigat duelul pentru titularizare între buturi cu George Curcă.

Nu se tem de Rapid

“Rechinii” speră să confirme victoria de la Buzău printr-un joc bun împotriva Rapidului, în meciul programat sîmbătă, pe teren propriu, de la ora 21.00, în etapa a II-a a Ligii I. “Am auzit că Rapid a jucat spectaculos cu Bistriţa şi la pauză avea deja 3-0. Au schimbat aproape toată echipa şi nu îi ştiu pe cei care jaocă acum, dar voi vedea înregistrarea meciului. Şi noi am început bine campionatul, dar trebuie să vedem cum ne descurcăm pe teren propriu, unde am avut probleme în sezonul trecut. Dacă trecem şi de acest complex, cred că va fi un meci care pe care, unde orice rezultat este posibil. Pînă la urmă, spre deosebire de Rapid, nu avem nimic de pierdut”, a explicat Vlas. “Nu am văzut meciul cu Bistriţa, dar am auzit că Rapid a jucat foarte bine. Este o echipă bună, o respectăm, dar avem şansa noastră şi nu ne temem de giuleşteni. Sper ca în tribune să fie cît mai mulţi suporteri, care să plece mulţumiţi de la stadion la finalul partidei”, a adăugat eroul de la Buzău, fundaşul Florin Maxim.

Jucătorii constănţeni au primit o singură zi liberă, efectuînd ieri după-amiază o şedinţă de refacere la Stadionul “Farul”. Singurul care se confruntă cu probleme medicale după meciul de la Buzău este Gosic, atacantul sîrb acuzînd puternice dureri la coapsă, după ce a fost lovit de un adversar. Lăsat în afara lotului pentru întîlnirea din Crîng, Emil Nanu va intra la antrenamente normale abia în această săptămînă, astfel că are şanse mici să fie convocat pentru meciul cu Rapid.