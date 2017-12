Altă ședință CJC, alt scandal! Miza: o nouă linie de transport Constanța - Lumina

05:56:31 / 01 Iulie 2017

Cata nesimtire!

Acesti consilieri(si cei dinaintea lor) au interese in acest transport care la orele de varf este inuman,cu pasageri inghesuiti pe culoare si cu altii ramasi in statie nemaiavand loc! Nu mai vorbesc ca in cazul unui accident mai serios se poate intampla o nenorocire. Daca exista posibilitatea ca sa participe si alta firma la transport,care sa duca la concurenta si confortul calatorilor atunci de ce exista impotrivire? Afecteaza afacerile celui care a acaparat,sprijinit politic,transportul Constanta-Navodari? Sper ca la viitoarele alegeri pentru ALDE si Tucan sa voteze doar rudele lor!