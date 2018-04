Altă vedetă povestește cum a fost hărțuită sexual! Despre cine este vorba?!

Jennifer Lopez a povestit, într-un interviu pentru revista Harper's Bazaar, despre experienţa personală legată de hărţuire sexuală mărturisind că, deşi nu s-a confruntat cu violenţa la care au fost supuse alte femei, i-a fost frică să vorbească, relatează vineri Press Association. „Nu am fost abuzată în felul în care au fost alte femei. Mi-a spus însă vreun director să-mi scot bluza şi să-mi arăt sânii? Da, mi-a spus. Am făcut-o? Nu, nu am făcut-o“, a declarat vedeta pentru revista americană. „Când m-am împotrivit, am fost speriată. Îmi amintesc cum îmi bătea inima cu putere gândindu-mă 'Ce am făcut? Bărbatul acesta este angajatorul meu!“, a povestit actriţa.

„Se întâmpla la unul dintre primele mele filme. Dar în adâncul meu, ştiam că purtarea nu era corectă. Rezultatul putea fi oricare. Dar cred că, în cele din urmă, spiritul meu din Bronx a spus 'Nu, nu am să las să se întâmple asta'“, mai spune vedeta, citată de Agerpres.

Lopez a debutat pe marele ecran în 1986, cu My Little Girl, pe când avea 16 ani, după care au urmat rolurile din Selena, Anaconda şi Out Of Sight.

Actriţa şi cântăreaţa se numără printre multele femei care au ales să-şi împărtăşească experienţele despre hărţuire şi agresiune după scandalul declanşat de acuzaţiile aduse producătorului Harvey Weinstein.