Alte 10 hectare de perdele forestiere

BENEFICII Ca în fiecare primăvară şi toamnă, de doi ani încoace, în comunele din judeţul Constanţa se plantează salcâmi în cadrul “Programului de plantare a perdelelor forestiere”, prin care se doreşte reducerea deşertificării accentuate din zona Dobrogei. Ieri, se lucra de zor în extravilanul comunei Valu lui Traian, la limita dintre Valu lui Traian şi Cumpăna, unde au ajuns candidatul USL în Colegiul 3 Senat, Alexandru Mazăre, şi candidatul USL în Colegiul 7 pentru Camera Deputaţilor, Mircea Titus Dobre, însoţiţi de primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi. „Din cauza secetei accentuate din ultimii ani, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a luat decizia de a oferi gratuit copaci pentru înfiinţarea acestor perdele de protecţie. Am solicitat şi noi să ni se acorde salcâmi şi am plantat anii trecuţi 12 ha de perdele forestiere. Anul acesta am solicitat alţi copaci. În această perioadă mai plantăm încă 10 ha şi vom continua până ajungem la 30 de ha“, a declarat Mitroi.

SOLARII Când au ajuns în locaţia unde voluntarii şi angajaţii Primăriei lucrau de zor, cei doi candidaţi ai USL au luat cazmalele şi au trecut şi ei la treabă. Între plantarea primului salcâm şi a celui de-al doilea, Alexandru Mazăre ne-a spus că programul va continua în localităţile judeţului până când nu va mai exista pericolul de deşertificare. „Observ că sunt mulţi voluntari care participă la protejarea comunei prin înfiinţarea acestor perdele şi este foarte bine. Orice copac plantat înseamnă o viaţă în plus“, a declarat Alexandru Mazăre. La rândul său, Mircea Titus Dobre a explicat că, în calitatea sa de consilier judeţean, a susţinut programul şi s-a implicat în derularea lui. „De doi ani tot vin dovezi că programul CJC dă roade. Ştim care sunt problemele, ştim care sunt soluţiile şi, din aceste motive, CJC a plantat peste 10 milioane de puieţi de salcâm pentru creşterea fondului silvic. Vom continua“, a declarat Dobre. După plantări, candidaţii USL, împreună cu primarul, au vizitat un localnic din Valu lui Traian care beneficiază din toamna aceasta de un solariu din partea CJC. În timpul discuţiilor, reprezentanţii autorităţilor au afirmat că alte nouă solarii vor fi acordate localnicilor din Valu lui Traian în cadrul programului „Consumaţi produse româneşti”, prin care CJC îndrumă constănţenii către producţia şi consumul de alimente sănătoase româneşti.