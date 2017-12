Alte 1.000 de carduri RNU pentru contribuabili

În baza înştiinţărilor de plată, contribuabilii persoane fizice şi juridice îşi pot achita impozitele şi taxele locale aferente anului în curs. Contribuabilii îşi pot achita obligaţiile către bugetul local la ghişeele agenţiilor Serviciului Public de Impozite, Taxe şi ale Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa sau la oficiile poştale, în baza cardurilor RNU (Rolului Nominal Unic). Cardul, eliberat în mod gratuit de către SPITVBL, are drept scop identificarea rapidă a tuturor bunurilor imobile şi mobile înregistrate în baza SPITVBL şi contribuie implicit la reducerea timpului de aşteptare pentru plata impozitelor şi taxelor locale. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv al SPITVBL, Virginia Ştefănică, pe acest card sunt înscrise toate ROL-urile unei persoane şi, automat, la prezentarea acestuia, contribuabilul poate afla exact cât are de plătit. Numai anul trecut, SPITVBL a distribuit peste 10.000 de carduri, din care doar 600 nu au fost acceptate de contribuabili. „Ne-am propus ca, la fiecare început de an, să mai distribuim câte 1.000 de carduri pentru noile ROL-uri pe care le avem în evidenţă. Am făcut comanda pentru aceste carduri şi, în perioada imediat următoare, alte 1.000 de persoane îşi vor primi cardurile“, a mai spus Ştefănică.