Alte autobuze vin la RATC, de această dată, unele electrice

18:13:47 / 31 Iulie 2018

Transport in comun

Constantenii vor folosi transportul in comun in numar mai mare daca, pe langa autobuze noi, vor avea parte si de siguranta ca, pe timpul calatoriei, nu vor fi agresati de aurolaci, boschetari, manelisti sau spargatori de seminte ... cu alte cuvinte, ca in aceste autobuze se vor urca DOAR cei care platesc! Ne puteti garanta ca aceasta noua companie nu va fi "aceeasi Marie, dar cu alta palarie"? ca obiceiurile vechi ale soferilor, cum ar fi sa dea caldura (iar acum, la noile autobuze, racoare) cand vrea muschiul lor (desi in acte scrie altceva) vor disparea?