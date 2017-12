Alte case pentru familiile defavorizate din Cumpăna

43 de familii din mai multe zone ale ţării vor avea o casă nouă cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România, prin proiectul Asociaţiei Habitat for Humanity. Casele vor fi construite de voluntari, în localităţi din opt judeţe ale ţării: Timiş, Dolj, Argeş, Constanţa, Bacău, Cluj, Ilfov şi Bihor, în perioada martie - noiembrie 2009. Angajaţii Vodafone vor participa ca voluntari la construcţia caselor, pe toate şantierele Habitat. Fundaţia nu este la prima colaborare cu Asociaţia Habitat for Humanity România, între cele două existînd deja un parteneriat de colaborare, prin susţinerea celui mai amplu proiect de voluntariat pentru costrucţia de case destinate familiilor defavorizate. În perioada martie - noiembrie 2009 vor fi ridicate case pentru 43 de familii defavorizate, valoarea totală a acestora fiind de 300.000 de euro. \"Ne bucurăm că putem susţine în continuare nevoile comunităţii şi ale persoanelor defavorizate prin acţiunile Fundaţiei Vodafone România. Pentru noi, este o nouă ocazie de a fi alături de cei care au nevoie de sprijin, atît financiar, cît şi prin acţiuni de voluntariat\", a spus Liliana Solomon, reprezentant al Vodafone România. Şantierele Habitat vor fi amplasate în: Timişoara (Timiş), Bechet (Dolj), Oarja (Argeş), Cumpăna (Constanţa), Moineşti şi Doljeşti (Bacău), Cluj-Napoca (Cluj), Bragadiru (Ilfov) şi Beiuş (Bihor). “Pînă în luna iunie trebuie să finalizăm două case pentru două familii, iar începînd din luna iulie a acestui an şi pînă în luna iunie a anului viitor avem de construit 10 case şi de renovat alte 22 de case“, a declarat şeful de şantier de la Cumpăna, Constantin Filip. Administraţia locală din Cumpăna a acordat fundaţiei 12.500 mp pentru construcţia a 50 de case pentru persoanele defavorizate. Asistaţi de angajaţi ai Asociaţiei Habitat for Humanity, constructori cu experienţă, de la care vor primi îndrumări în permanenţă, voluntarii vor participa, pe parcursul celor nouă luni, atît la lucrări de construcţie, cît şi de finisare a locuinţelor. Alături de aceştia vor participa ca voluntari şi reprezentanţi ai presei din oraşele menţionate. Parteneriatul dintre Fundaţia Vodafone România şi Asociaţia Habitat for Humanity România a început în urmă cu doi ani, timp în care voluntarii Vodafone România au fost implicaţi în lucrări de construcţie şi renovare de locuinţe pe trei şantiere Habitat: Oarja (Argeş), Rădăuţi (Suceava) şi Cluj. În cadrul celor trei proiecte au fost construite 25 de locuinţe, cu sprijinul a 500 de voluntari.