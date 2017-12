Alte trei localităţi de pe litoral vor avea gaz

08:21:38 / 13 Iunie 2014

entuziasm prea mare

In fiecare sat, in fiecare oras se fac eforturi pt. construirea de instalatii de gaze. Dar nimeni nu spune nimic de resursele nationale de gaze, de evolutia pretului, de importul acestora. Scenariul va fi ca dupa ce populatia se va racorda la gaz, va urma mariri de pret, ceva logic, fiindca consumul se va mari considerabil si atunci producatorii vor mari pretul. Pacaleala a fost cu repartitoarele, cu pretul motorinei care era mai mic decat al benzinei, in momentul cand lumea a cumparat masini pe motorina pretl acesteia l-a depasit pe cel al benzinei. Apoi costul instalatiei de cateva zeci de milioane, poate si 100 de milioane lei vechi, in cati ani se recupereaza, presiunea pe timpul iernii. Pt. a lua o decizie tb. analizat bine.