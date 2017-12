Alternativă la Prima Casă

Banca Comercială Româna (BCR) lansează o alternativă de finanţare la Prima Casa, pentru clienţii care nu mai pot aştepta startul celei de-a patra etape a programului guvernamental. Lansarea creditului „Prima Casă de la BCR” are loc în contextul în care plafonul de garantare alocat băncii, de 64 milioane euro, a fost epuizat. Destinaţia creditului este achiziţia de locuinţe finalizate, avansul este de 15%, perioada de creditare variază între 5 şi 30 ani, iar costurile sunt similare cu cele de la creditul Prima Casa 3. Astfel, clienţii cu istoric la BCR beneficiază de o dobândă Euribor la trei luni, plus 3,75 puncte procentuale. Pentru clienţii noi, marja care se adaugă la Euribor este de 3,95%. În plus, creditul nu impune interdicţie de vânzare a locuinţei, în primii cinci ani, iar clienţii nu trebuie să constituie un depozit colateral.