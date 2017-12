Alternativă nouă de tratament pentru bolnavii cu aritmie

Spitalul Monza din Capitală, centru specializat în chirurgie cardiovasculară, a anunţat o nouă intervenţie realizată în premieră pentru România: ablaţia epicardică în cazul bolnavilor de aritmie ventriculară, procedură efectuată de dr. Radu Vătăşescu, medic specialist cardiologie-aritmologie, potrivit unui comunicat. “În contextul în care bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în lume, iar România se situează pe locul 3 în Europa în ceea ce priveşte numărul deceselor cauzate de acestea (60% dintre toate decesele), prevenţia şi metodele noi de tratament sunt o necesitate”, a spus Carmen Drăgan, preşedinte al Spitalului Monza. Tahicardiile ventriculare (ritm cardiac anormal, accelerat, cu originea în ventriculi) sunt întâlnite frecvent la pacienţii cu afectare structurală cardiacă, în special când performanţa de pompă a inimii este semnificativ afectată - între 30 şi 50% dintre pacienţii cu insuficienţă cardiacă decedează subit prin mecanism aritmic. În mod frecvent, în tahicardiile ventriculare, zonele care cauzează aritmia sunt situate în grosimea peretelui cardiac (intramurale) sau pe suprafaţa externă a inimii (epicardice). Până în prezent, în România, bolnavii ce prezentau aceste zone aritmogene pe exteriorul inimii nu aveau o metodă de prevenţie şi tratament dedicată. Defibrilatorul implantabil salvează vieţi, oprind aritmiile, dar nu poate preveni recurenţa acestora. În plus, adesea, intervenţia defibrilatorului afectează calitatea vieţii pacienţilor şi cel puţin pentru şocurile electrice se asociază cu exces de mortalitate. Medicamentele antiaritmice au o eficienţă limitată atât în terminarea aritmiilor, cât mai ales în prevenirea acestora, fiind totodată grevate de frecvente şi severe efecte secundare. Spre deosebire de procedura clasică, în care cateterul este introdus printr-o venă sau arteră a piciorului, în cazul ablaţiei epicardice se introduce un ac special în regiunea situată imediat sub stern. Procedura se efectuează sub anestezie locală. Dacă nu există complicaţii, aceasta durează 1-2 ore, iar pacientul poate pleca acasă a doua zi.