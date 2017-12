Alți 24 de furnizori de servicii medicale au bătut palma cu Casa de Sănătate

08:33:05 / 06 Aprilie 2017

Dak tot se aclama cum ca palma a fost batuta hai sa facem asa un bine unui handicapat.La cei furnizori fac referinta aici desigur.Sa vedem un medic chirurg care sa acc sa intervina chirurgical in cazul unei persoane cu handicap.Aici nu mai fac vb la Grasa medicul meneger s-au viceversa care l-a respin trimitindul la...plimbare,asa se exp persoana.Da nu v-am spus am cunoscut persoana pe holurile spit sf Andrei si am vazut si parte din actele medicale cu care acesta se prezentase la medic.Sa face ceva zic dak ''palma'' tot a fost batuta.Am datele de contact ale pesoanei.Acum doar si doar dak vrem sa facem ceva concret si nu doar vorbarie si iar vorbarie.Sa facem ceva bun in sapt mare.La particular operatia dnl-ui ii enorm pt el in jur de 30 de milioane vechi.Nu se pune problema in cazul lui de acea suma ii enorma se exprima cind i-am adus vorba.