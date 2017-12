Alţi bătrâni ţepuiţi de escroci

„Fiul dumneavoastră a fost implicat într-un accident rutier şi este internat în stare gravă, la Bucureşti. Are fractură de mandibulă şi nu poate vorbi. M-a rugat pe mine să vă sun şi să vă cer să îi trimiteţi urgent 5.000 de lei. Banii sunt pentru avocat şi pentru a putea plăti tratamentul din spital“! Aşa sună ultima „ţeapă telefonică“ ale cărei victime au fost, la sfârşitul săptămânii trecute, mai mulţi bătrâni din Medgidia. „Afacerea“ a ajuns în atenţia poliţiştilor după ce angajatul unei bănci a devenit suspicios. Bărbatul a sunat la 112, fiind contrariat de faptul că două persoane au virat 5.000 de lei, în acelaşi cont, în baza aceleiaşi poveşti: fiul rănit grav într-un accident rutier. În timpul cercetărilor, oamenii legii au reuşit să oprească la timp alţi doi bătrâni care venise să trimită bani în acelaşi cont. Dacă în primul caz, bărbatul şi-a dat seama rapid că urma să fie tras pe sfoară, cea dea doua victimă a fost convinsă cu greu să nu trimită banii după mai bine de o oră de explicaţii. „Nu reuşeam să îl facem să înţeleagă că a fost păcălit. El ne-a spus că fiul său l-a sunat cu număr ascuns şi i-a spus să trimită urgent 5.000 de lei pentru că a fost implicat într-un accident rutier. În timp ce vorbeam cu el, suspectul l-a sunat din nou şi, în momentul în care pensionarul i-a spus că este la Poliţie, a început să-l înjure. Nici aşa nu a fost clarificată treaba. Bătrânul susţinea că la telefon este fiul lui şi că acesta s-a supărat pe el din cauză că a venit la Poliţie. Am reuşit să facem rost, de la rude, de numărul de telefon al fiului său, care munceşte în Bucureşti, şi aşa am reuşit să-l convingem că fiul lui nu a păţit nimic, astfel încât să nu mai trimită banii“, a declarat adjunctul şefului Poliţiei Medgidia, cms. şef Ion Ioniţă. Oamenii legii fac cercetări pentru a da de urma persoanelor care i-au păcălit pe bătrâni.

SFATURI Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, de la sfârşitul anului trecut şi până în prezent, câteva zeci de persoane au căzut în plasa acestor escroci care au ca mod de operare scenariul accidentului. Oamenii legii le recomandă cetăţenilor să nu trimită sume de bani unor persoane necunoscute, să se adreseze şi să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, ori de câte ori au suspiciuni cu privire la faptul că ar putea fi următoarea victimă a unei infracţiuni de înşelăciune. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că, pentru a nu fi păcălite, persoanele care primesc asemenea apeluri sunt sfătuite să analizeze cu atenţie informaţiile primite şi să nu ofere niciun fel de date cu caracter personal în timpul convorbirilor telefonice, indiferent de calitatea invocată de interlocutor.