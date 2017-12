Alvarez îl „amenință“ pe Bute: „Îl voi face să se retragă!“

Boxerul columbian Eleider Alvarez a amenințat că va provoca retragerea definitivă din nobila artă a pugilistului român Lucian Bute, cu ocazia meciului care va avea loc pe 24 februarie, la categoria semigrea, într-o gală programată la Centre Vidéotron din Quebec (Canada). „Lupta noastră va fi probabil ca un meci de șah, dar, din cauza unghiului local, meciul va deveni emoțional la un moment dat. Îi voi provoca retragerea definitivă lui Lucian Bute, pe 24 februarie”, a afirmat Alvarez, care se pregătește, ca și Bute, în Canada.

„Este o oportunitate foarte bună pentru mine să lupt cu un adversar bun, care este foarte popular, mai ales în Canada. Bute este un stângaci, ca Stevenson, și în plus este o bună oportunitate pentru mine să îmi cresc popularitatea. Cu tot respectul pentru Bute, cineva care nu-l poate învinge pe Bute nu merită o șansă să lupte cu Stevenson”, a mai spus Alvarez (32 de ani), neînvins în 21 de meciuri la profesioniști (10 victorii prin KO), care este considerat favorit în acest meci.

Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, îl va înfrunta pe deținătorul centurii WBC Silver la semigrea într-un meci care are ca miză șansa de a lupta cu campionul mondial WBC, Adonis „Superman” Stevenson, pentru centura cu diamante. Stevenson are 28 de victorii și o înfrângere în cariera profesionistă (23 de victorii prin KO). Lucian Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, are 32 de victorii în cariera sa (25 prin KO), trei înfrângeri și un meci egal.

