Alvin şi Rambo Tavana au semnat cu RCJ Farul

Cei doi rugbyşti samoani aflaţi în probe la Rugby Club Judeţean Farul, Alvin Halo Tavana şi Rambo Morrison Tavana, au semnat, ieri, contractele de joc cu multipla campioană a României. Acestea sunt valabile până la 31 decembrie 2011, cu opţiunea de a putea fi prelungite de clubul constănţean dacă se va dori. Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul RCJ Farul, cei doi rugbyşti au fost prezentaţi de către preşedintele clubului, Cristinel Dragomir, şi de antrenorul principal Mircea Paraschiv. „După plecarea lui Ben Aoina şi accidentarea lui Jeff Makapelu, sufeream pe linia de trei-sferturi. Prin aducerea celor doi samoani vom da un plus de tehnică şi spectaculozitate jocului nostru. Rambo va fi unul dintre transformerii de bază ai echipei, iar Alvin este un jucător foarte tehnic. Ambii i-au impresionat pe antrenori încă de la primele antrenamente. Am căutat şi jucători din ţară pentru aceste posturi, însă nu puteam aduce nimic peste ceea ce aveam deja în lot. Vrem să continuăm tradiţia rugby-ului constănţean şi în maximum doi ani să câştigăm titlul. Încercăm prin transferurile pe care le facem să eliminăm toate punctele slabe şi să formăm o echipă foarte puternică“, a declarat preşedintele RCJ Farul, Cristinel Dragomir. Ambii jucători provin din campionatul Franţei, ei fiind recomandaţi de către un impresar. „Am transmis unui impresar posturile unde am considerat că avem nevoie de întăriri şi mi-au fost recomandaţi cei doi rugbyşti. După ce i-am văzut la antrenamente mi-am dat seama de valaorea lor şi era păcat să-i pierdem. Acum avem un lot mai bun faţă de cel cu care am început sezonul şi va trebui să arătăm acest lucru pe teren. Avem nevoie de victorii cu Steaua, Dinamo şi Baia Mare“, a precizat şi antrenorul principal Mircea Paraschiv. Un alt jucător cu şanse să îmbrace tricoul Farului şi în următoarele partide este Marian Buţugan, acesta fiind de acord cu propunerea făcută de oficialii constănţeni, dar trebuie să-şi rezolve unele probleme contractuale pe care le are cu actualul său club din Irlanda. Surprizele oferite de RCJ Farul nu se vor opri aici, conducerea încercând în această perioadă să obţină şi semnăturile altor doi internaţionali namibieni, Chrysander Botha şi Darryl de la Harpe, rugbyşti ce au impresionat în victoria Namibiei în faţa României de la IRB Nations Cup. În cazul în care conducerea Farului va ajunge la un acord cu cei doi, ei ar urma să evolueze pentru RCJ Farul doar din campionatul viitor. În schimb, se va renunţa la patru dintre componenţii actualului lot, Paşol, Bulgac, Baltag şi Vlad, urmând să fie anunţaţi că nu vor fi opriţi pentru cantonamentul de la Piatra Arsă (30 iunie - 13 iulie).