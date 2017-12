Alyssa Milano s-a căsătorit

Actriţa americană, una dintre vedetele serialului de televiziune ”Farmece / Charmed”, s-a căsătorit cu impresarul de la Hollywood David Bugliari, sîmbătă, în oraşul New Jersey. Potrivit presei americane, ceremonia a avut loc în reşedinţa familiei Bugliari din New Jersey. Alyssa Milano şi David Bugliari s-au cunoscut în 2006 şi s-au logodit în decembrie 2008. Tînăra actriţă americană a purtat o rochie de mireasă creată de Vera Wang şi a păşit spre altar în acordurile piesei ”Imagine”, interpretată de John Lennon. ”Ne-am dorit o căsătorie care să reflecte ceea ce reprezintă cuplul nostru”, a declarat Alyssa Milano. Actriţa a dorit să aducă un omagiu tradiţiilor familiei sale, organizînd un dineu în stil italian. ”Membrii familiei mele italiene continuă să ia masa împreună, duminica, în fiecare săptămînă. Am dorit să redăm acest sentiment al unei familii unite, în care oamenii îşi dau unul altuia aceste vase frumoase cu mîncare, discută şi rîd la masă”, a mărturisit Alyssa Milano. La ceremonie a fost prezent şi actorul Bradley Cooper, bun prieten al ginerelui. Starul din ”Marea mahmureală” s-a întors recent dintr-o vacanţă în Spania, unde a fost surprins în ipostaze destul de intime cu actriţa Renée Zellweger.

Alyssa Milano, născută pe 19 decembrie 1972, este o actriţă şi fostă cîntăreaţă americană, ce s-a făcut remarcată după ce a urcat pe scenă pe Broadway, în spectacolul ”Annie”. Ea a devenit cunoscută pe plan internaţional graţie rolurilor Samantha Micelli din serialul ”Who\'s the Boss?” şi Phoebe Halliwell din serialul ”Farmece / Charmed”.