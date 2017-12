Al-Zafeen revine în Class One World Powerboat Championship

Managerul echipei campioane, Victory Team, Gianfranco Venturelli, a confirmat că Arif Saif Al-Zafeen, campionul european şi mondial din 2007, va reveni în Class One World Powerboat Championship în acest sezon, urmînd să facă echipă cu Nadir Bin Hendi, pe ambarcaţiunea Victory 1. Partenerul lui Al-Zafeen a avut un parcurs excelent anul trecut, reuşind să obţină titlul mondial şi cel din Orientul Mijlociu, dar şi primul loc în Edox Pole Position, clasament alcătuit în urma rezultatelor obţinute în sesiunea oficială de calificări. În acest fel, se va reface cuplul care a debutat excelent în sezonul trecut, cîştigînd prima cursă, desfăşurată la Doha, în Qatar. Ulterior însă, Al-Zafeen a suferit o accidentare destul de gravă la spate, în timpul unei curse de Formula 2 pe apă, fiind înlocuit de Mohammed Al-Marri, care mai cucerise titlul mondial în 2001. Al-Zafeen a debutat în Class One World Powerboat Championship în 2007, reuşind să-şi pună amprenta imediat asupra competiţiei prin cîştigarea Grand-Prix-ului Greciei, la Atena, la prima sa cursă, alături de copilotul Jean-Marc Sanchez. Cei doi au continuat seria de succes, cîştigînd la Arendal, în Norvegia, şi prima ediţie a Class One Romanian Grand Prix, desfăşurată pe lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, victorii care au adus titlul european pentru Victory Team. Mai mult, graţie unui loc patru ocupat la Doha, în Qatar, Al-Zafeen şi Sanchez au obţinut şi titlul mondial. Venturelli a adăugat însă că pentru a doua ambarcaţiune nu s-a luat încă o decizie în privinţa pilotului şi a copilotului.