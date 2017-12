“Am 13 ani şi deja mă gândesc să mă sinucid”

13:18:46 / 08 Mai 2014

MAZARE SPANZURAT IN FATA POPORULUI

Pustiule stai linistit MAZARE a furat tara asta cu sute. de milioane de euro si l-au prins si nu vrea s-a se SPANZURE el danseaza SAMBA pana ai vine NOTA de plataMAZARE AI DISTRUS MAMAIA daca ai fi facut investitii fara s-a tai copacii crescuti in 35 ,45 de ani ,vegetatia din jur crescuta intre timp, care ne da noua oxigenul din aer fiind un element esențial pentru supraviețuirea tuturor vietuițoarelor de pe TERRA. Betoane se pot construi intr-un an doi si se pot demola imediat, dar un copac ,un pom, ai nevoie de zeci de ani ,la fel si vegetatia.Domnule BARON LOCAL MAZARE ,s-a stiti ca turistii straini se intereseaza cand vin intr-o statiune si la acest aspect ,de aia BULGARII sunt peste noi la turism si servicii.Ce a facut BARONUL LOCAL MAZARE in mamaia lui ,a costruit blocuri la mare si a distrus o statiune intreaga care nu se va reface nici peste 25 DE ANI.Domnule prim ministru VICTOR VIOREL PONTA ati pomenit de anul 1970, pffff pai stiti cum arata statiunea MAMAIA, a poporului ROMAN lua-ti o poza si veti vedea diferenta.Sper ca HOTUL si BARONUL local care a distrus statiunea si i-a furat pe fraierii de romani incat a ajuns s-a intre cu BARCA in sufragerie, s-a ajunga unde-i este locul la CASA BIANCA dragusanu