„Am acces preferenţial la pix care scrie, automat, împotriva lui Băsescu”

Fostul premier Adrian Năstase se răfuieşte pe blog cu ziariştii de casă ai lui Traian Băsescu. El spune că pe unii dintre aceştia nu-i deranjează ce scrie, ci faptul în sine că fostul premier scrie pe blog şi cer explicaţii la Administraţia Naţională a Penitenciarelor: “Întrebarea este firească pentru că, pe vremea când el era purtător de cuvânt la Ministerul Justiţiei, sub ministeriatul fostului procuror ceauşist, Monica Macovei, aşa ceva nu ar fi fost posibil. De aceea vreau să fac o dezvăluire în premieră – cum ar spune Ion Cristoiu. Aici, în penitenciar, am acces preferenţial la pix. Pixul asta scrie însă, în mod automat, comentarii împotriva lui Băsescu şi a slugilor sale. După ce sunt scrise, articolele sunt trimise la un server în Islanda, unde le vede dl. Sima, care le discută cu fostul ministru independent Predoiu, iar apoi le trimit la Ondine Ghergut, la „România Liberă”, de unde sunt direct preluate pe blogul meu…”. Ziaristul de care vorbeşte fostul premier este Dan Tăpălagă, despre care Năstase spune că o “are drept ideal în viaţă pe Monica Macovei”. (A.M.)