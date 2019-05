„Am aflat... azi” - teatru pentru liceenii din Constanța

Peste 2.500 de liceeni din orașul Constanța vor urmări, gratuit, spectacolul de teatru intitulat „Am aflat... azi”.



Spectacolul face parte din proiectul „Jocul de-a istoria”, organizat de Asociația Culturală Georgiana Rusu și co-finanțat de

Administrația Fondului Cultural Național. Parteneri sunt Inspectoratul Scolar Județean Constanța, Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada Constanța și Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța.



Proiectul „Jocul de-a istoria” este menit să faciliteze accesul organizat și gratuit al liceenilor constănțeni la spectacole de teatru dedicate publicului tânăr. Spectacolul are la bază scenariul dramaturgului româno-american Cătălina Florina Florescu și se adresează direct

generației tinere. „Reprezintă, de fapt, o radiografie socială a transformării psihologice a generației tinere în ultimii 25 de ani. Este spectacol de teatru jucat de elevi de liceu pentru elevi de liceu”, spune Georgiana Rusu, managerul de proiect.



Regia artistică îi aparține lui Iulian Enache, iar din distribuție vor face parte actrițele Laura Iordan Adrian și Georgiana Rusu și 11 elevi ai secției „Teatru” din cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța, membri ai trupei de teatru „Paradigme”, profesor îndrumător Dana Trifan Enache: Alexandra Căinaru, Daria Panaite, Ioana Feodotov, Ingryd Christine Segher, Valeria Neagu, Ionuț Roșu, Roberto Savu, Robert Ioan, Gabriel Sandu, Gabriel Roșu, Andrei Calu. Ilustrația muzicală este semnată de Adrian Mihai și distribuția este asigurată de Compania de teatru Lui's Events.



Proiectul presupune organizarea a 12 reprezentații ale spectacolului la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean

Constantin” Constanta. La reprezentații vor asista elevi ai liceelor din municipiul Constanța, după următorul program:



13 mai: Liceul Teoretic Ovidius și Colegiul Național M. Eminescu; 14 mai: Liceul Teoretic Lucian Blaga și Colegiul Național de Arte

Regina Maria; 15 mai: Liceul Teoretic C.A. Rosetti și Colegiul Comercial Carol I; 20 mai: Colegiul Național Mircea cel Bătrân și C. N. Pedagogic Constantin Brătescu; 21 mai: Liceul Tehnologic Virgil Madgearu și Liceul Teoretic Traian; 22 mai: Colegiul Tehnic Pontica și Colegiul Tehnic Tomis; 23 mai: Colegiul Tehnic de Marină Al. Ioan Cuza și Colegiul Tehnic Energetic; 27 mai: Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru și Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida; 28 mai: Liceul Tehnologic Gheorghe Duca și Liceul Tehnologic Gheorghe

Miron Costin; 29 mai: Liceul Tehnologic I.N. Roman și Liceul Tehnologic Electrotehnică și Telecomunicații; 30 mai: Liceul Teoretic Decebal și Liceul Teoretic George Călinescu; 31 mai: Liceul Teoretic George Emil Palade și Colegiul Național Militar Al. Ioan Cuza.