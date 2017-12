„Am ajuns la concluzia că pictorii consacraţi nu au alte preocupări în afară de… pictură”

Tînărul plastician Tudor Mirescu este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP) - Filiala Constanţa din anul 2006. Spre tainele picturii a fost îndrumat de mama lui, iar ca mentori, a avut profesori buni, care l-au învăţat despre arta plastică. Artistul a absolvit, cu media maximă, Academia Naţională de Arte, Facultatea de Arte Decorative şi Design, specializarea design produs şi interior, la Bucureşti, la clasa profesorului Vladimir Ştefan. Tudor Mirescu a participat la expoziţii de grup, dar şi personale şi a cîştigat numeroase premii la diferite concursuri. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, artistul a vorbit despre debutul lui în viaţa artistică, precum şi despre crochiurile sale, care urmează să fie expuse publicului larg peste puţin timp.

Reporter: La ce vîrstă aţi început să realizaţi primele desene?

Tudor Mirescu: Desenez încă din copilărie, obişnuiam să desenez mai mult decît ceilalţi copii.

Rep.: Cine v-a insuflat pasiunea pentru pictură?

T.M.: Mama mi-a descoperit talentul la desen, ea m-a îndrumat spre această carieră, apoi în clasa a VII-a, m-am înscris la Clubul Elevilor, unde am fost testat de un profesor de desen. Acesta mi-a spus că sînt talentat şi că pot merge mai departe pe acest domeniu. Apoi, am urmat cursurile Liceului de Artă din Constanţa, la secţia design a artistului Constantin Grigoruţă. După ce am absolvit liceul, am intrat la Facultatea de Arte Decorative şi Design, specializarea design produs şi interior, la Bucureşti, la clasa profesorului Vladimir Ştefan.

Rep.: Pe ce teme se axează lucrările pe care le-aţi realizat pînă în prezent?

T.M.: În lucrările mele abordez teme figurative, peisaje, crochiuri, natura statică.

Rep.: Cîte expoziţii de grup, dar şi personale aţi realizat pînă în prezent?

T. M.: Încă din liceu, am avut trei expoziţii personale. În anul 1997, la Liceul de Artă, am avut o expoziţie personală, în care am prezentat naturi statice şi peisaje, executate în acuarelă şi pasteluri, apoi, în anul 1998, am avut o altă expoziţie personală de pictură, intitulată „Itinerarii de Vacanţă – Franţa, Italia”, în sala Clubului Castel din staţiunea Mamaia. În anul 1999, în cadrul unei expoziţii personale, organizată în aceeaşi locaţie, am prezentat pictură, peisaj, natură statică în tehnicile acuarelă şi cărbune. Am mai expus în 2002, în Bucureşti, iar în 2007, am avut o expoziţie personală intitulată „Sub soarele Andaluziei şi al Tangerului”, găzduită de Muzeul de Artă Constanţa şi realizată în tehnica acrilic pe carton, pe parcursul a trei-patru luni. Ultima expoziţie personală este cea care mai poate fi încă vizitată de constănţeni, la Muzeul de Artă, intitulată „Constanţa ieri şi azi”. De asemenea, de-a lungul timpului, am participat şi la şase expoziţii colective.

Rep.: Aveţi o muză care vă inspiră în lucrările dvs.?

T.M.: Nu am o muză, tot timpul îmi ascult dorinţele şi instinctele, pun culorile aşa cum doresc eu şi cum simt.

Rep.: Ce alte lucrări aţi pregătit pentru publicul constănţean?

T.M.: În scurt timp, va fi o expoziţie de crochiuri, la care am început să lucrez şi o parte din lucrări sînt realizate.

Rep.: Este arta plastică o sursă profitabilă de cîştig?

T.M.: Nu se poate trăi din această meserie, dar am ajuns la concluzia că pictorii consacraţi nu au alte preocupări în afară de pictură. Nu poţi să ai o meserie pînă la ora cinci şi apoi să vii să te apuci de pictură. Deşi este greu să îţi procuri materialul necesar, prin intermediul oamenilor de bine… reuşeşti.

Rep.: Doriţi să transmiteţi un gînd frumos publicului constănţean pasionat de pictură?

T.M.: Îl invit să se oprească, pentru cinci minute, la Muzeul de Artă şi să vadă „Constanţa de ieri”, pe care nu o ştie. Îl invit să se oprească din drumurile cotidiene şi să admire marea şi se va umple de frumos şi bunătate.