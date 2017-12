“Am ars fătul mort într-un butoi!”

A MĂRTURISIT Procurorii şi poliţiştii constănţeni continuă ancheta în cazul femeii din localitatea Pecineaga bănuită de pruncucidere. Oamenii legii spun că, pe parcursul audierilor de sâmbăta trecută, aceasta a recunoscut că a fost însărcinată, dar le-a spus anchetatorilor că ar fi suferit un avort spontan. Jenica Bălănică a mai declarat că a ars apoi fătul mort într-un butoi din curte. După ce au aflat aceste informaţii, poliţiştii au descins din nou în gospodăria familiei Bălănică, din comuna Pecineaga, şi au descoperit, în locul indicat de femeie, fragmente de os şi cenuşă. Rămăşiţele au fost ridicate în vederea efectuării unor analize de laborator. Întreaga poveste a început vinerea trecută, atunci când femeia a fost transportată, în jurul orelor 10.00, în urgenţa Spitalului Municipal Mangalia, după ce i s-a făcut rău. Poliţiştii spun că Jenica Bălănică ar fi ajuns în unitatea sanitară din Mangalia în şoc hemoragic. Potrivit anchetatorilor, în urma consultului, medicii Secţiei de Obstetrică - Ginecologie au ajuns la concluzia că pacienta născuse la domiciliu în urmă cu cel mult 24 de ore. Au întrebat-o pe femeie unde este fătul şi, pentru că răspunsurile acesteia au fost neclare, au sunat imediat la Poliţie şi au anunţat cele întâmplate. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate.

UIMIT Soţul Jenicăi Bălănică s-a arătat, vinerea trecută, uluit de întreaga poveste: „Vă rog să mă credeţi că nu am avut habar că soţia mea este însărcinată! Şi cred că nici ea nu a ştiut, mai ales că am mai avut probleme de acest gen şi când ni s-a născut băiatul, în urmă cu 11 ani. Atunci, soţia mea a continuat să aibă menstruaţie, chiar dacă era gravidă. Abia când era în nouă luni şi au apucat-o durerile facerii ne-am dat seama că urma să avem un copil! Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Soţiei mele i s-a făcut rău încă de joi. A doua zi, când am văzut că starea ei se înrăutăţeşte, am chemat ambulanţa! Este posibil, totuşi, ca ea să nu fi născut, pentru că şi medicii se pot înşela”, a declarat Marian Bălănică, soţul femeii. Lucrătorii Secţiei 3 de Poliţie Rurală Mangalia şi criminaliştii au mers vineri în gospodăria soţilor Bălănică pentru a căuta fătul. Oamenii legii au scotocit casa, au căutat şi în curte, însă nu au găsit nimic. După câteva ore, aceştia au plecat. Soţii Bălănică mai au doi copii, un băiat şi o fată.