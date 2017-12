“Am avut oferte din străinătate, dar am preferat să rămîn la Constanţa”

Joacă neîntrerupt pentru divizionara constănţeană de volei masculin încă din anul 1998, cînd a terminat junioratul la CSS 1 Constanţa: mai întîi la Midia Năvodari, iar din 2002 la CVM Tomis Constanţa. Are în palmares, printre altele, trei titluri naţionale şi cinci Cupe ale României cu CVM Tomis, un loc 3 în Cupa Challenge, dar şi cîteva medalii importante la volei pe plajă. Este vorba despre internaţionalul român Florin Voinea, care poate fi considerat punctul de referinţă al echipei constănţene, ţinînd cont că va începe în cîteva zile al 12-lea campionat consecutiv în formaţia de pe Litoral!

Reporter: - Cum te simţi în postura de cel mai vechi jucător al Tomisului? An de an vezi cum unii coechipieri pleacă la alte formaţii şi vin alţii...

Florin Voinea: - Mă bucur că sînt jucătorul care rămîne mereu pe loc! Asemenea schimbări de lot se petrec în viaţa oricărei echipe. Anul trecut, odată cu locul 3 din Challenge Cup, era greu să menţinem acelaşi lot, pentru că valoarea echipei a crescut şi unii jucători au primit oferte greu de refuzat. Anul acesta avem un nou colectiv, un nou antrenor secund, pe Mircea Dudaş, şi trebuie să formăm o nouă echipă de valoare. Am avut şi eu în ultimii ani oferte de a evolua în străinătate, dar punîndu-le în balanţă am ajuns la concluzia că cel mai bine este acasă!

Rep.: - Ce concluzii putem trage după meciurile jucate în Germania, cu VfB Friedrichshafen?

F.V.: - Deocamdată sîntem cam în urmă cu pregătirea, pentru că am început mai tîrziu decît echipa germană şi acest lucru s-a văzut. Evident, şi-au mai spus cuvîntul plusul de valoare pe care îl au adversarii şi meciurile pe care le joacă an de an în Liga Campionilor, aşa că rezultatele nu au surprins pe nimeni. Noi sperăm să creştem de la meci la meci, să evoluăm din ce în ce mai bine şi să ajungem la o formă optimă de joc cît mai repede.

Rep.: - Ce spui despre noile achiziţii ale Tomisului?

F.V: - Cu siguranţă, şi cei care au venit în această vară sînt jucători valoroşi, dar trebuie să demonstreze acest lucru pe teren. Acum există un etalon, echipa de anul trecut, care a obţinut un loc 3 într-o cupă europeană şi a cîştigat tot ce se poate pe plan intern. Ştacheta e destul de sus şi trebuie să demonstrăm cu toţii că şi anul acesta putem forma o echipă competitivă şi că ne putem îndeplini obiectivele.

Rep.: - Zalăul şi Dinamo s-au întărit serios şi vizează titlul naţional...

F.V.: - Multe echipe şi-au propus să ne întrerupă supremaţia, dar sîntem în continuare favoriţi la cîştigarea celor două competiţii interne. Datorită lotului mult mai valoros, dar şi datorită rezultatelor înregistrate an de an de echipa noastră. Eu zic că vom cîştiga şi campionatul viitor!