Am băut mai mult bere decât anul trecut

Piaţa berii din România ar putea creşte cu câteva procente în acest an, faţă de volumul de 17 milioane de hectolitri înregistrat anul trecut, ţinând cont de evoluţia bună din primul semestru, a declarat, ieri, Constantin Bratu, directorul general al asociaţiei Berarii României. În primul semestru al acestui an, piaţa berii a crescut cu 4%. \"Estimăm că piaţa va înregistra o uşoară creştere în acest an faţă de volumul de 17 milioane de hectolitri de anul trecut. Este dificil însă să spunem cu cât va creşte exact, pentru că au fost ani în care în primul semestru s-a înregistrat creştere, iar pe tot anul a fost o stagnare\", a spus Bratu, la conferinţa Mediafax Talks about Brewing&Agriculture. El a afirmat că valoric piaţa românească a berii a fost anul trecut de 1,8 miliarde de euro. \"Acesta este preţul pe care românii l-au plătit pe bere, fie că a fost consumată din HoReCa, fie din retail\", a mai spus el. Anul 2011 a fost primul în care piaţa a stagnat, după ce din 2008 a început să scadă.