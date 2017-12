Adrian Vasile Chiribău, condamnat la ani grei de închisoare în două dosare pentru trafic de droguri de mare risc şi tentativă de introducere de stupefiante în România, a cerut ieri magistraţilor Curţii de Apel Constanţa să fie pus în libertate. El a susţinut că este nevinovat şi că nu poate fi tras la răspundere pentru ceea ce au făcut ceilalţi doi acuzaţi alături de care a fost judecat, soţii Antonio Cano Alvarez şi Elena Ramona Cano Alvarez (fostă Cioroabă). „Nu reuşesc să scot adevărul la iveală. Am căzut într-o capcană din care nu mai pot ieşi de trei ani şi cinci luni de când mă aflu în arest. Nu mai ştiu ce să mai fac pentru a arăta că nu am avut nicio legătură cu acuzaţiile care-mi sunt aduse. Am să strig până când voi fi ascultat...”, a spus Chiribău în faţa instanţei. Soţii Cano Alvarez au fost de acord cu avocaţii lor, care au susţinut că cei doi trebuie eliberaţi întrucât nu prezintă pericol public, iar pedepsele primite nu sunt definitive. După deliberări, judecătorii au menţinut starea de arest preventiv a celor trei pentru următoarele 60 de zile. Reamintim că, în primul dosar, privind traficarea a 1,2 tone de cocaină prin Portul Constanţa Sud Agigea, Antonio Cano Alvarez a fost condamnat la 24 de ani de detenţie, iar Elena Ramona Cano Alvarez şi Chiribău la câte 22 ani. Ei au atacat sentinţa, iar Curtea de Apel Constanţa le-a redus pedepsele, la 16 ani pentru Alvarez şi la câte 15 ani pentru Elena Ramona Cano Alvarez şi Chiribău. Cauza a ajuns în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În cel de-al doilea dosar, în care au fost acuzaţi că au încercat să introducă în România aproape patru tone de cocaină, adusă din Brazilia, toţi trei au fost condamnaţi la câte 25 ani de detenţie.