„Am decis să mă retrag din viaţa politică!“

00:45:06 / 19 Februarie 2014

CU POMENILE ELECTORALE V-A CUMPARAT DEMNITATEA DE OAMENI , DACA V-A MAI PUTETI NUMI OAMENI .

CARE FRAUDA ELECTORALA ,CIND OAMENII AU STAT IN PLOAIE KILOMETRII INTREGI PENTRU A VOTA SI ERA ORA APROAPE 9 , ORA DE IN CHIDERE A CONSULATULUI , VORBESTI IN NECUNOSTIINTA DE CAUZA , CA NU AI FOST LA FATA LOCULUI SA VEZI , DAR NOI CARE AM STAT IN PLOAIA TORENTIALA PENTRU A VOTA , NU CRED CA NE POATE CONTRAZICE USELEUL n SA NE FACA MINCINOSI , APROPO , DIN CAUZA ASTA A BAGAT , REPEDE , REPEDE USELEUL LEGEA , CA SA NE PREZENTAM CU O LUNA DE ZILE INAINTE DE VOTARE SA NE INSCRIEM PE LISTELE ELECTORALE PENTRU VOTAREA EUROPARLAMENTARILOR , DECI SA STAM LA COZI DE DOUA ORI , UNA PENTRU INSCRIERE SI LA O LUNA DE ZILE ALTA COADA PENTRU VOTARE , ASTA ASA CA POATE POATE NE LASAM PAGUBITI SI NU MAI VOTAM , MAI CRIMINALA SI HAPLAI CA USELISTII N-AM VAZUT IN VIATA MEA SI AM O VIRSTA DESTUL DE INAINTATA , ASA CA SPALATIVA CU EI PE CAP CA ORICUM DE CIND A VENIT LA GUVERNARE NU A FACUT NIMIC BUN PENTRU PROSTII CARE IA VOTAT , DECIT SCUMPIRI LA TOATE SI TOT CE TINE DE VIATA DE ZI CU ZI SI SOMAJ PE BANDA RULANTA SI AJUTOARE SOCIALE PENTRU CARE TREBUIE SA PRESTEZI MUNCA PATRIOTICA , NU ITI MERGE VECHIMEA IN CIMPUL MUNCII , NU BENEFICIEZI DE PENSIE , MUNCESTI LA NEGRU PENTRU PRIMARII CONDUSE DE USELISTI , MUNCESTI CIT SETI TINAR SI IN PUTERE , DAR PE URMA , DUMNEZEU CU MILA , ASTA ATI VOTAT ASTA AVETI.