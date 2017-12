„Am dubii serioase privind legitimitatea anchetelor DNA, DIICOT, SIE și SRI“

Românii se raportează într-atât de mult la așa-numitul "Vest" încât, indiferent de cât de siguri ar fi cu privire la părerile lor despre un subiect, așteaptă parcă o validare "din afară". Același lucru se întâmplă și în cazul modului în care Justiția tratează cetățenii români. De ani buni se vorbește despre corupția endemică din sistem, despre interferențele suspecte dintre politic și juridic și, la fel de important, despre lipsa flagrantă de imparțialitate manifestată de numeroși magistrați, fie ei din tabăra procuraturii, fie din partea judecătorilor, dar și despre imixtiunea serviciilor secrete în actul de Justiție. Chiar în urmă cu o săptămână, cotidianul „Telegraf“ atrăgea atenția că bilanțul DNA, prezentat triumfal de șefa instituției, Codruța Kovesi, conține doar numărul celor trimiși în judecată de procurori, nu și cazurile în care cei cercetați de aceștia au și fost condamnați de instanță în baza probelor. În materialul amintit evidențiam că România încă nu a rezolvat problema abuzului de arestări preventive, care ar trebui să fie efectuate în cazuri excepționale, din moment ce această procedură presupune încarcerarea unor oameni care nu au fost încă dovediți că ar fi vinovați. Acestea sunt teme pe care mass-media le-a dezbătut în ultimii ani până la epuizare.

Mult mai multă importanță par a căpăta aceste acuze atunci când vin de afară, de exemplu de la un fost angajat al Serviciilor Secrete americane, care a lucrat cinci ani în România, ca atașat la Ambasada Statelor Unite ale Americii de la București. Darren White a făcut declarații incendiare în emisiunea „Videocrația“ din 6 martie, în care a înfierat sistemul profund corupt din România. Fostul agent american a mers până la a insinua că România este atât de coruptă încât are nevoie nu doar de o supraveghere atentă din partea statelor cu democrații stabile și solide, ci chiar de o infuzie de politicieni onești din străinătate. Nici sistemul judiciar nu a scăpat de atacul lui White. "Prea des, persoanele pe care le vedeți anchetate de DNA, DIICOT și alte instituții ale statului român sunt ținte politice. Aceste structuri, chiar și Serviciile, SIE și SRI, sunt folosite în scopuri politice și nu pentru ceea ce sunt menite să facă - apărarea intereselor cetățeanului român. Am dubii serioase cu privire la legitimitatea anchetelor încheiate sau în desfășurare ale oricăreia dintre instituțiile menționate, pentru că majoritatea celor vizați sunt ținte politice. Nu pot dezvălui niciun secret, dar știu, după ce am muncit cinci ani în România, că majoritatea celor anchetați sunt ținte politice, iar cercetările nu sunt investigații judiciare în adevăratul sens al cuvântului, ci doar repercusiuni ale jocurilor de culise", a declarat Darren White. Întrebat despre eventuala prelungire a mandatului Codruței Kovesi la conducerea DNA, White a făcut o altă declarație incendiară: "Am îndoieli privind abilitatea Codruței Kovesi de a fi corectă, neutră și obiectivă".

Concluziile le trageți dvs.

