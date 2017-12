„Am emoții ca la „Don Carlos”, la Met”

Maestrul Vasile Moldoveanu, tenorul cunoscut pe patru continente, a sosit, marți, în orașul natal. La cei 80 de ani, împliniți pe 6 octombrie, maestrul s-a bucurat să vadă locurile natale, ale copilăriei, alături de soția sa, Ursula, însoțit de profesoara și jurnalista Aurelia Lăpușan. Emoțiile sale au atins punctul culminant atunci când a ajuns la școala în care a studiat șapte clase, din vecinătatea bisericii cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Oaspeții speciali au fost întâmpinați, încă de la intrare, de directorul Școlii Gimnaziale nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu”, prof. Daniela Elisei, de profesori și de elevi, care au aplaudat prezența maestrului. După cum avea să mărturisească peste câteva minute, maestrului i s-au înmuiat picioarele de emoție. Pe peretele de la intrare, a recunoscut numele celui care i-a fost director pe când era elev al școlii elementare, cândva Școala nr. 7, apoi Școala gimnazială nr. 11: Novac Teodor (1947-1955).

A vizitat mai întâi parterul, s-a așezat într-una din băncile moderne, amintindu-și de pupitrele de odinioară. Apoi a fost condus la etajul I, unde a tăiat panglica tricoloră a unei săli care poartă, de acum, numele „Vasile Moldoveanu”. „În onoarea vizitei marelui tenor Vasile Moldoveanu, fost elev al acestei instituții de învățământ, ne-am gândit să numim Sala de Informatică, unde se ascultă și muzică, Sala „Vasile Moldoveanu”. Mai avem și alte surprize”, a spus directorul Școlii nr. 11, Daniela Elisei. În numele actualilor, foștilor și viitorilor elevi ai instituției de învățământ, a luat cuvântul Monica Alexandra Popa, în prezent elevă a Liceului Teoretic „Traian“. Aceasta a prezentat parcursul biografic al elevului și tenorului Vasile Moldoveanu.

Fostul elev a primit în dar, de la directorul școlii-gazdă, certificatul de absolvire a clasei a IV-a, din anii 1945-1946, care atestă că a terminat clasa respectivă pe locul al II-lea, din cei 27 de elevi, cu media 9,18. Vasile Moldoveanu a primit și un trofeu în forma cheii sol.

„PERSEVERENȚA ȘI PASIUNEA SUNT IMPERATIVE PE CARE SĂ LE URMAȚI ÎN VIAȚĂ” „Dorința mea, în ceea ce privește această școală, școlile din Constanța, este să crească standardul de viață. Și să profitați de libertate. Din punctul acesta de vedere, nu mai trăiți ce am trăit noi, pe parcursul multor și multor ani. Din această cauză eu nu m-am mai putut întoarce în România. Perseverența și pasiunea sunt imperative pe care să le urmați în viață”, le-a spus Vasile Moldoveanu actualilor și foștilor elevi.

„CU SINCERITATE PORNITĂ DIN INIMĂ TRĂIESC EMOȚII FOARTE MARI...” La finalul întâlnirii, artistul a semnat în cartea de onoare a școlii. „Scumpi elevi, dragi profesori. Cu sinceritate pornită din inimă trăiesc emoții foarte mari pentru primirea extraordinară la venirea mea după șaizeci de ani la Constanța. Dragostea care vă port și un mic exemplu vor deveni un îndemn pentru cariera voastră în viitor. Mulțumesc din inimă, profesori și elevi, pentru tot ce faceți pentru mine. Vasile Moldoveanu”, a scris tenorul în cartea de onoare.

„Am emoții ca la „Don Carlos”, la Met (n.r. - opera verdiană de la Metropolitan Opera)”, a spus tenorul Vasile Moldoveanu.

„Emoțiile revederii sunt mari. Sunt emoționat că sunteți aici, voi toți. M-am obișnuit cu presa, să dau interviuri, la radio, la televiziune. Nu mai am emoții, m-am obișnuit. Dar astăzi, când mi-am dat seama că o să vizitez, după 60 de ani, locurile de unde am plecat, școala elementară... Îmi tremurau picioarele când am urcat scările. Școala de acum este splendid întreținută. M-a frapat, în primul rând, curățenia. Au rămas clasele așa cum mi le amintesc. Mi le amintesc vag, dar totul este așa de perfect. Școala aceasta a fost întreținută timp de 60 de ani. Observ un interes general pentru școală, iar acest lucru este recunoscut”, a spus maestrul Vasile Moldoveanu, pentru cotidianul „Telegraf”.

Maestrul Vasile Moldoveanu a văzut și biserica cu hramul „Sființii Împărați Constantin și Elena”. „Părinții mei erau foarte credincioși. Îmi amintesc că pentru a participa la slujba de Înviere se făcea coadă”, a spus tenorul.

„La Constanța am debutat. Constantin Daminescu (n.r. - dirijor și director al Teatrului Liric constănțean) m-a ascultat pentru prima dată, m-a angajat în corul Operei din Constanța, unde am stat doi ani. Aveam vreo 28-29 de ani, atunci. Pe urmă m-a trimis la Conservator. Apoi a urmat evoluția, parcursul meu profesional”, a mai spus tenorul.

Miercuri, de la 10.00, artistul se va întâlni cu reprezentanții Prefecturii și Primăriei Constanța, în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ. La ora 16.00, artistul este așteptat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde a fost elev. În sala „Coriolan“ a prestigioasei instituții de învățământ, maestrul va fi întâmpinat de profesori și elevi mirciști. Va primi un dar muzical din partea tenorului Răzvan Săraru și a pianistei Andrada Ștefan, artiști ai Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. De fapt, marea întâlnire cu maestrul Vasile Moldoveanu este programată joi seară, de la ora 18.30, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, fiind inclusă în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului.

