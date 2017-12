„Am fost admis la Universitatea Princeton din SUA”

Sistemul românesc de învăţămînt este performant! O dovedesc în fiecare an elevii care ne reprezintă la competiţiile internaţionale la diferite discipline şi care aduc acasă premii şi medalii. Unul dintre aceştia este şi Gabriel Petrică, absolvent al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa, promoţia 2009. El a participat în acest an la cea de-a 40-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Fizică, organizată în Mexic la mijlocul lunii iulie, unde a cîştigat medalia de argint pentru performanţele sale. Aceasta nu este însă singura performanţă internaţională a tînărului de 19 ani. El a mai participat în 2004 la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori (a venit acasă cu o medalie de argint), în 2007, la Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada organizată la Yakuţia, Siberia Orientală (a cîştigat medalie de bronz). Tot în 2007, s-a numărat printre cîştigătorii marelui premiu al competiţiei de design al unei staţii spaţiale organizat de NASA - Space Settlement Design, iar în 2008 a participat la cea de-a 39 ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Fizică, din Vietnam, de unde a plecat cu o medalie de bronz şi s-a numărat în echipa care a ocupat locul II la concursul NASA. În ceea ce priveşte competiţiile naţionale, începînd cu clasa a VII-a, a participat în fiecare an la olimpiadele de fizică (a făcut o pauză în clasa a VIII-a). „Pentru competiţia din Vietnam m-am pregătit timp de doi ani. Pentru ediţia din anul acesta a Olimpiadei Internaţionale de Fizică nu m-am mai pregătit atît de mult, am fost mai leneş”, glumeşte Gabriel.

Va pleca să studieze la Universitatea Princeton din SUA

În ciuda performanţelor obţinute, tînărul nu se consideră diferit faţă de alţi colegi de-ai lui. „Fac aceleaşi lucruri ca şi colegii mei. Îmi place să joc tenis (am făcut tenis de performanţă cînd eram mic), să cînt la chitară, chiar dacă nu mă pricep foarte bine, încă, sau să merg iarna la schi. Pentru învăţat îmi aloc în fiecare zi cîte două ore. Mi se mai întîmplă cîteodată să depăşesc cele două ore, dar nu se poate spune că îmi petrec tot timpul liber învăţînd”, povesteşte Gabriel. În cursul zilei de astăzi, el se va îndrepta spre Italia, pentru o binemeritată perioadă de relaxare. La întoarcere, va trebui să-şi facă iar bagajele, de data aceasta urmînd să plece pentru mai mult timp. „Am fost admis la Universitatea Princeton din SUA. Am aplicat la mai multe universităţi din SUA pentru că am vrut să plec la o instituţie de învăţămînt public din străinătate, unde să pot să studiez. Din punctul meu de vedere, facultăţile de fizică din România sînt mai slabe, cel puţin mie aşa mi s-a părut. În plus, Universitatea Princeton are unul dintre cele mai bune departamente de cercetare în fizică din lume. În România, în acest moment, este un singur centru de cercetare mai serios, cel din Măgurele”, a povestit Gabriel despre planurile sale de viitor. În ceea ce priveşte ţara în care va profesa după ce termină facultatea, Gabriel încă nu s-a decis: „Mai este mult timp pînă atunci, nu ştiu încă”. De pregătirea lui s-a ocupat, în ultimii ani, profesorul de fizică Sanda Oprea (cadru didactic în cadrul CNMB): „Pregătirea lui a început încă din perioada gimnaziului, alături de profesorul Sultana Fogoroşi, cînd a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori. Efortul său a continuat în timpul liceului, reuşind calificarea în lotul de seniori încă din clasa a X-a. Talentul, tenacitatea şi seriozitatea l-au ajutat ca în fiecare an să obţină o medalie la Olimpiadele Internaţionale de Fizică”. La ediţia din acest an a a Olimpiadei Internaţionale de Fizică au participat 340 de concurenţi din 68 de ţări, România clasîndu-se pe locul 3, la egalitate cu Federaţia Rusă şi Taiwan.