„Am fost ameninţat că voi fi aruncat pe cheu fără bilet de avion”

Viaţa marinarilor este plină de pericole. Nu puţine au fost cazurile când navigatorii au fost sechestraţi de piraţi sau păcăliţi de armatori cu oferte tentante, pentru ca apoi să regrete deciziile luate. În acest tablou se înscrie şi marinarul român Mihai Cojocea, care a trimis, ieri, un mesaj disperat de ajutor reprezentantului în România al Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihălcioiu. Acesta se plângea de condiţiile de muncă şi a cerut să fie repatriat cât mai repede. „Mă numesc Mihai Cojocea. Sunt timonier pe yachtul „Alexander Call Sign 9HCH8”, staţionat în portul Jedah - Arabia Saudită. Lucrăm la bord fără ventilaţie, fără aer condiţionat, în cabină temperatura este peste 40 de grade Celsius. Am probleme medicale, am solicitat îngrijiri, nu mi s-au acordat. Duminică am solicitat să fiu debarcat cât mai curând posibil, dar nimeni nu face nimic în acest sens. Muncesc de ieri dimineaţă de la ora 8.00 până în această dimineaţă la ora 20.00. Am fost ameninţat de către ofiţerul Ziagkos Theofanis că voi fi aruncat pe cheu fără bilet de avion, fără shore pass, fără acte. Vă rog, ajutaţi-mă urgent pentru a mă putea întoarce acasă. Vă mulţumesc!”, este mesajul marinarului trimis ieri reprezentantului ITF.

AJUTAT DE ITF ROMÂNIA La scurt timp după primirea mesajului, Mihălcioiu a luat legătura cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE), dar şi cu cei ai Ambasadei României în Arabia Saudită, pentru a le aduce la cunoştinţă acest caz şi a le oferi cât mai multe detalii despre marinar, în vederea repatrierii lui. Potrivit afirmaţiilor lui Mihălcioiu, reprezentanţii MAE au promis că vor face toate demersurile pentru ca marinarul să ajungă în scurt timp acasă. „El va fi repatriat împreună cu încă patru colegi de-ai săi, de origine bulgară, imediat ce vor obţine viza. Deja au fost demarate formalităţile pentru obţinerea ei”, a spus liderul ITF. Conform declaraţiilor lui Mihălcioiu, Mihai Cojocea are 36 de ani şi este din judeţul Constanţa. El se află pe un yacht închiriat de un şeic arab, potrivit spuselor liderului ITF. Marinarul român a plecat în urmă cu o lună, prin intermediul firmei Cardinal din Constanţa.