Protestatarii din întreaga ţară au ieşit, pentru a doua lună consecutiv, în stradă, pentru a cere demisia preşedintelui Traian Băsescu şi organizarea de alegeri anticipate. Şi la Constanţa manifestanţii s-au adunat, din nou, în faţa Prefecturii. „Sunt foarte multe motive pentru care am decis să ies în stradă, însă cel mai important este viitorul copiilor mei. Am şase copii, trecuţi toţi de 18 ani, însă doar unul dintre ei are un loc de muncă”, a spus unul dintre protestatari, Chiamiran Afuzii. Protestatarii constănţeni îl acuză pe preşedintele României că, de-a lungul mandatului său, nu a făcut altceva decât să mintă poporul. „Am fost minţiţi de la bun început şi suntem minţiţi în continuare. Preşedintelui nu-i pasă nici cât negru sub unghie de binele poporului, ci doar de al lui. O dovedeşte instalarea în funcţia de europarlamentar a Elenei Băsescu, care nu are competenţele necesare să ne reprezinte ţara în Parlamentul European”, a spus un alt manifestant. Potrivit organizatorului protestelor la Constanţa, Nicolae Mavrodin, acţiunile vor continua în zilele următoare, dacă condiţiile meteorologice vor permite acest lucru. Mai mult, pentru a veni în sprijinul sinistraţilor din întreaga ţară, la cortul amplasat pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, protestatarii vor strânge ajutoare de la constănţeni, pentru a le trimite către localităţile izolate. „Începând cu ora 11.00, va fi o persoană prezentă la cort pentru a primi donaţiile constănţenilor”, a spus Nicolae Mavrodin.