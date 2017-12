„Am fost răpit şi ameninţat cu pistolul!”

Judecătoria Constanţa l-a audiat, ieri, pe Lucian Purice, bărbatul care, în luna august 2009, a fost sechestrat în portbagajul propriei maşini de către trei tineri, a fost jefuit şi abandonat pe un câmp din apropierea localităţii dâmboviţene Titu. El a povestit exact ce se reţine şi în rechizitoriu, cum a mers cu maşina la obor ca să o vândă şi s-a trezit răpit de Stelian Sorin Cărţună, Constantin Popa şi iubita primului, Adriana Micu Manole, pe atunci în vârstă de 17 ani, toţi din Tulcea. „Mi-a fost tare frică în clipa în care am fost obligat să mă înghesui în portbagajul maşinii, am mers câteva ore şi abia puteam respira. Am fost scos de vreo două ori şi atunci fata îmi ţinea pistolul la cap, iar Cărţună îi spunea să tragă în mine în cazul în care nu mă supun. Am avut telefonul mobil la mine, dar era în buzunar şi aveam mâinile legate la spate. Toată acţiunea a fost condusă de Cărţună, iar la un moment dat, când acesta a plecat pentru scurt timp, fata şi Popa au devenit prietenoşi, băiatul spunându-mi că dacă mă ajută, păţeşte şi el ca mine”, a declarat Lucian Purice. Potrivit rechizitoriului, pe 31 august 2009, Lucian Purice, de 39 de ani, din Năvodari, a mers la oborul săptămânal din Constanţa, pentru a-şi vinde autoturismul marca BMW. În timp ce aştepta, o tânără şi un bărbat au intrat în vorbă cu el, arătându-se interesaţi de achiziţionarea maşinii. După ce s-au urcat la bordul autoturismului şi au discutat despre preţ, cei doi i-au spus lui Lucian Purice că sunt mulţumiţi şi că vor să ducă a doua zi BMW-ul la un service auto, pentru câteva teste. A doua zi, pe 1 septembrie, în jurul prânzului, Purice s-a întâlnit cu cei doi cumpărători, ce au venit însoţiţi de un alt tânăr, care i-a spus că vrea să probeze maşina în trafic şi i-a sugerat să facă o plimbare până la Nazarcea. De bună credinţă, Lucian Purice a acceptat. La intersecţia Drumului Naţional 2 A cu drumul care duce către Nazarcea, Constantin Popa s-a urcat la volanul autoturismului şi a pornit către Nazarcea, cu Lucian Purice pe scaunul din dreapta şoferului. După ce a parcurs o porţiune din drum, individul a oprit maşina, iar în secunda următoare, Adriana Micu Manole şi Stelian Cărţună l-au ameninţat pe proprietar cu un pistol şi cu un cuţit, încătuşându-l. După ce au ajuns pe un teren viran din apropierea comunei Nazarcea, cei trei hoţi l-au obligat pe Lucian Purice să coboare din maşină şi l-au urcat în portbagajul BMW-ului, după care au plecat la drum. Au condus până târziu în noapte şi, la un moment dat, şi-au abandonat victima pe un câmp, unde a fost găsit de un localnic şi ajutat să ajungă la postul de poliţie. După aproape trei săptămâni de anchetă, oamenii legii au reuşit să dea de urma celor trei suspecţi, care au fost arestaţi pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie şi lipsire de libertate.